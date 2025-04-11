https://crimea.ria.ru/20250411/pogib-v-donbasse-sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-skozyrevym-1145605350.html

Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым

Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым

Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T18:06

2025-04-11T18:06

2025-04-11T18:06

севастополь

утраты

герои сво

участники сво

михаил развожаев

общество

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Сергей Владимирович родился и вырос в Тыловом под Севастополем. Окончил городскую школу-интернат № 2. После этого вернулся в родное село, работал на городских стройках, занимался подсобным хозяйством."В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи на Донецком направлении. В боях проявил смелость и отвагу", – сообщил губернатор Севастополя.Сергей Скозырев погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, герои сво, участники сво, михаил развожаев, общество, новости севастополя