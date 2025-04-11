https://crimea.ria.ru/20250411/pogib-v-donbasse-sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-skozyrevym-1145605350.html
Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым
Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым
Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T18:06
2025-04-11T18:06
2025-04-11T18:06
севастополь
утраты
герои сво
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михаил развожаев
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Сергей Владимирович родился и вырос в Тыловом под Севастополем. Окончил городскую школу-интернат № 2. После этого вернулся в родное село, работал на городских стройках, занимался подсобным хозяйством."В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи на Донецком направлении. В боях проявил смелость и отвагу", – сообщил губернатор Севастополя.Сергей Скозырев погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, утраты, герои сво, участники сво, михаил развожаев, общество, новости севастополя
Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Скозыревым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
Сергей Владимирович родился и вырос в Тыловом под Севастополем. Окончил городскую школу-интернат № 2. После этого вернулся в родное село, работал на городских стройках, занимался подсобным хозяйством.
"В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи на Донецком направлении. В боях проявил смелость и отвагу", – сообщил губернатор Севастополя.
Сергей Скозырев погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, добавил Развожаев.
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