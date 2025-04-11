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Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым
Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым
Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T18:06
2025-04-11T18:06
севастополь
утраты
герои сво
участники сво
михаил развожаев
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Сергей Владимирович родился и вырос в Тыловом под Севастополем. Окончил городскую школу-интернат № 2. После этого вернулся в родное село, работал на городских стройках, занимался подсобным хозяйством."В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи на Донецком направлении. В боях проявил смелость и отвагу", – сообщил губернатор Севастополя.Сергей Скозырев погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты, герои сво, участники сво, михаил развожаев, общество, новости севастополя
Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым

В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Скозыревым

18:06 11.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРядовой, стрелок штурмового отделения Сергей Владимирович Скозырев
Рядовой, стрелок штурмового отделения Сергей Владимирович Скозырев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили рядового, стрелка штурмового отделения Сергея Скозырева. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
Сергей Владимирович родился и вырос в Тыловом под Севастополем. Окончил городскую школу-интернат № 2. После этого вернулся в родное село, работал на городских стройках, занимался подсобным хозяйством.
"В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи на Донецком направлении. В боях проявил смелость и отвагу", – сообщил губернатор Севастополя.
Сергей Скозырев погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, добавил Развожаев.
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