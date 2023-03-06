https://crimea.ria.ru/20230306/kak-pokupat-v-internete-pravilno-i-ne-narvatsya-na-moshennikov-1127354344.html

Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников

Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников

На крупных маркетплейсах растет доля нелегальных продавцов. Чаще всего подделывают одежду, обувь и парфюмерию, по некоторым позициям товаров количество подделок РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T08:43

2023-03-06T08:43

2023-03-06T08:43

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

мошенничество

защита прав потребителей

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На крупных маркетплейсах растет доля нелегальных продавцов. Чаще всего подделывают одежду, обувь и парфюмерию, по некоторым позициям товаров количество подделок достигает до 50% представленных на рынке. Как выявить контрафакт и вернуть некачественный товар продавцу, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Чем отличаются контрафакт и фальсификатНелегальная продукция может быть представлена под видом фальсификата (с умышленным изменением свойств товара), либо контрафакта (когда под видом зарегистрированных торговых марок продается иная продукция). Подделывают практически все: продукты питания, лекарства, косметику, одежду, обувь и другие товары легкой промышленности."Проследить, в каких условиях произведена нелегальная продукция, какое сырье использовалось, практически невозможно и поэтому гарантировать, что она не причинит вреда здоровью, нельзя. Нужно быть максимально внимательным, когда приобретаете товар, особенно в интернет-магазине, ведь у нас нет возможности его осмотреть, оценить визуально", - поясняет Надежда Анельчук.Какие товары подделывают чаще"На группы товаров, которые подделывают наиболее часто, вводится система цифровой маркировки (например, сейчас ее можно увидеть на молочной продукции). Товар можно просканировать и понять, произведен ли продукт легально. В группу наиболее часто подделываемых товаров входит обувь, одежда, парфюмерия, автомобильные шины. Однако даже то, что товар произведен легально, не может гарантировать его качество", - поясняет Надежда Анельчук.Когда речь идет о контрафактном товаре, у потребителя в любом случае есть шанс отказаться. При визуальном осмотре, например, одежды, можно увидеть торчащие нитки, неровные швы, ошибки на этикетках.Если покупка совершается в интернете, то у покупателя есть семь дней, чтобы осуществить возврат при условии, что товар не был в употреблении. Отказаться от товара без объяснения причин можно в любой момент еще до его получения.Если дефект выявился при пользовании товаром, то дальнейшая ситуация зависит от того, есть ли на товар гарантийный срок. Зачастую гарантия распространяется на обувь и бытовую технику. В течение гарантийного срока все экспертизы, проверки качества, действия, которые связаны с доказыванием причин возникновения дефекта, возлагаются на продавца. Если гарантийного срока нет, то закон о защите прав потребителей предусматривает предъявление претензий в разумный срок, но не более 2 лет. Потребитель при этом должен доказать, что причина дефекта в товаре – это производственный брак, а не нарушение эксплуатации.Борьба с контрафактомМаркетплейсы со своей стороны несут убытки от поступающих жалоб и возвратов, поэтому заинтересованы в борьбе с нелегальными продавцами. Торговые площадки уже заявили о формировании единой информационной базы, куда будет передаваться информация о выявленных фактах продажи нелегальной продукции. Далее принимаются меры по блокированию продавца.Как покупать в интернете правильно:- Изучить на сайте информацию о продавце. Отсутствие информации о юридическом лице должно насторожить. Должны быть регистрационные данные, по которым можно проверить продавца.- Продавцы могут вносить недостоверную информацию, поэтому можно проверить, существует ли данное юридическое лицо по его ИНН на сайте налоговой службы.- Ставьте галочку: "оплатить при получении". Сначала нужно осмотреть товар на предмет брака и только потом платить.- Насторожитесь, если на этикетке отсутствует информация на русском языке.- Читайте отзывы и описание. "Реплика" по сути означает "подделка". Заниженная во много раз цена – тоже признак поддельного товара.- Проверяйте и требуйте документы на товар: большинство товаров подлежат декларированию. Детская одежда подлежит обязательной сертификации.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать пауэрбанк – советы Роскачества Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус Что делать покупателю, если ему продали некачественный товар или подделку

https://crimea.ria.ru/20220620/inzheneriya-obmana-vse-chto-nuzhno-znat-o-moshennikakh-1123571657.html

https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, мошенничество, защита прав потребителей, общество