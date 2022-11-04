https://crimea.ria.ru/20221104/kak-vybrat-pauerbank--sovety-roskachestva-1125225233.html

Как выбрать пауэрбанк – советы Роскачества

Как выбрать пауэрбанк – советы Роскачества - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Как выбрать пауэрбанк – советы Роскачества

При выборе портативного аккумулятора важно оценить его емкость и совместимость с вашим устройством, довериться известным производителям и учесть ряд других... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T09:04

2022-11-04T09:04

2022-11-04T09:04

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. При выборе портативного аккумулятора важно оценить его емкость и совместимость с вашим устройством, довериться известным производителям и учесть ряд других правил. Советы на этот счет дали эксперты Роскачества.Специалисты предупреждают о том, что заявленная емкость пауэрбанка будет всегда ниже номинальной: часть энергии будет расходоваться на другие цели, в частности, на преобразование напряжения. Посчитав емкость батареи телефона можно узнать, на сколько полных подзарядок хватит пауэрбанка.Еще один важный нюанс – сила тока. Она маркируется буквой "А" с соответствующей цифрой, и должна совпадать с аналогичным параметром телефона. Если сила тока будет меньше, зарядка будет идти медленно, если больше – возрастает риск перегрева. Кроме того, следует выяснить мощность и скорость зарядки.Как защитить данные с утерянного смартфона - советы эксперта >>"Для моделей с разъемом USB-C необходима мощность не менее 15 Вт. Для USB-Power delivery мощность должна быть еще выше – минимум 18 Вт. Для пауэрбанков с разъемами USB-A или Micro-USB она должна составлять не менее 8 Вт. Если мощность будет меньше, скорость зарядки будет предельно низкой", - говорят специалисты.Если разъем накопителя не совпадает с типом разъема на смартфоне, проблему можно решить с помощью специальных переходников, но лучше сразу выбрать совместимые модели. Что касается дополнительных возможностей, по мнению экспертов, удобными функциями являются индикатор, отображающий оставшийся уровень заряда, фонарик и защита от влаги, если вы планируете использовать устройство в походных условиях. Солнечная панель чаще всего оказывается бесполезной, поскольку размера поверхности аккумулятора будет недостаточно, чтобы зарядиться от солнечных лучей.Кроме того, в Роскачестве советуют ориентироваться на модели крупных производителей, которые, как правило, дорожат репутацией. Покупку лучше совершить в проверенных торговых сетях или фирменных магазинах брендов. Это минимизирует риски приобрести подделку.

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https://crimea.ria.ru/20221024/vash-smartfon-prosluzhit-dolshe-ekspert-o-glavnykh-ubiytsakh-gadzhetov-1125048235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта