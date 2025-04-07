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Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации
Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации
В Керчи прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Юрием Фоминым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T20:23
2025-04-07T20:23
память
утраты
герои сво
новости крыма
общество
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Керчи прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Юрием Фоминым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Юрий Владимирович Фомин родился 13 октября 1984 года в семье офицера, штурмана ВВС в военном гарнизоне в польском городе Легница, где отец проходил службу в Северной Группе Войск. Какое-то время семья жила на Дальнем Востоке, а позже – переехала в Керчь. Юрий Фомин был мебельщиком, ходил в рейсы, трудился на судах дальнего плавания.Когда украинские националисты ворвались в Курскую области, керчанин понял, что не может оставаться в стороне. И ради безопасности своих детей, своих соотечественников – жителей приграничных территорий принял решение служить по контракту, написал Каторгин.Юрий Фомин погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции 10 февраля 2025 года в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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память, утраты, герои сво, новости крыма, общество, армия и флот
Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации

В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Юрием Фоминым

20:23 07.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозложение цветов к вечному огню
Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Керчи прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Юрием Фоминым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Керчь простилась с героем, погибшим в ходе спецоперации. Родные навсегда сохранят в своих сердцах память о дорогом человеке. Друзья будут помнить Юрия Владимировича, как доброго и отзывчивого товарища. Вечная память и слава земляку", - написал он в своем Telegram-канале.
Юрий Владимирович Фомин родился 13 октября 1984 года в семье офицера, штурмана ВВС в военном гарнизоне в польском городе Легница, где отец проходил службу в Северной Группе Войск. Какое-то время семья жила на Дальнем Востоке, а позже – переехала в Керчь. Юрий Фомин был мебельщиком, ходил в рейсы, трудился на судах дальнего плавания.
Когда украинские националисты ворвались в Курскую области, керчанин понял, что не может оставаться в стороне. И ради безопасности своих детей, своих соотечественников – жителей приграничных территорий принял решение служить по контракту, написал Каторгин.
Юрий Фомин погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции 10 февраля 2025 года в Курской области.
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