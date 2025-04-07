https://crimea.ria.ru/20250407/ne-mog-ostatsya-v-storone-kerch-prostilas-s-geroem-spetsoperatsii-1145500151.html

Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации

Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации

В Керчи прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Юрием Фоминым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T20:23

2025-04-07T20:23

2025-04-07T20:23

память

утраты

герои сво

новости крыма

общество

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145126001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f125df8173a133d059ea706195e1c7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Керчи прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Юрием Фоминым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Юрий Владимирович Фомин родился 13 октября 1984 года в семье офицера, штурмана ВВС в военном гарнизоне в польском городе Легница, где отец проходил службу в Северной Группе Войск. Какое-то время семья жила на Дальнем Востоке, а позже – переехала в Керчь. Юрий Фомин был мебельщиком, ходил в рейсы, трудился на судах дальнего плавания.Когда украинские националисты ворвались в Курскую области, керчанин понял, что не может оставаться в стороне. И ради безопасности своих детей, своих соотечественников – жителей приграничных территорий принял решение служить по контракту, написал Каторгин.Юрий Фомин погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции 10 февраля 2025 года в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, утраты, герои сво, новости крыма, общество, армия и флот