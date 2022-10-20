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Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус
Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус
Выбирая соевый соус, следует обратить внимание на упаковку продукта и его состав. Что именно говорит о качестве и натуральности продукта, разъяснили эксперты... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T08:52
2022-10-20T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выбирая соевый соус, следует обратить внимание на упаковку продукта и его состав. Что именно говорит о качестве и натуральности продукта, разъяснили эксперты Роскачества.Во-первых, специалисты подчеркивают, что настоящий соевый соус может продаваться только в стеклянной емкости, поскольку пластик способен вступить с ним в химическую реакцию. Также они советуют изучить состав соуса.Кроме того, показателен цвет продукта. Качественный соус должен быть прозрачным, с коричневым оттенком, если смотреть сквозь содержимое бутыли на свет. Если же цвет остается черным, а содержимое не становится прозрачным, то, скорее всего, это подделка, констатируют специалисты.Ранее эксперты Роскачества перечислили продукты, повышающие уровень счастья.
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совет эксперта, здоровье, общество
Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус

Эксперты Роскачества научили выбирать полезный соевый соус

08:52 20.10.2022
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкСоевый соус
Соевый соус - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Юрий Сомов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выбирая соевый соус, следует обратить внимание на упаковку продукта и его состав. Что именно говорит о качестве и натуральности продукта, разъяснили эксперты Роскачества.
Во-первых, специалисты подчеркивают, что настоящий соевый соус может продаваться только в стеклянной емкости, поскольку пластик способен вступить с ним в химическую реакцию. Также они советуют изучить состав соуса.
"В нем должна быть только соя, пшеница, соль и вода. Консерванты, красители, усилители вкуса не должны присутствовать в составе этого продукта. Соевый соус должен содержать не менее 7% белка. Если процент меньше, значит, сои там совсем немного", - пояснили в Роскачестве.
Кроме того, показателен цвет продукта. Качественный соус должен быть прозрачным, с коричневым оттенком, если смотреть сквозь содержимое бутыли на свет. Если же цвет остается черным, а содержимое не становится прозрачным, то, скорее всего, это подделка, констатируют специалисты.
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