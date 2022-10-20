https://crimea.ria.ru/20221020/tolko-v-stekle-kak-vybrat-pravilnyy-soevyy-sous-1124985867.html

Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус

Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус

Выбирая соевый соус, следует обратить внимание на упаковку продукта и его состав. Что именно говорит о качестве и натуральности продукта, разъяснили эксперты... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T08:52

2022-10-20T08:52

2022-10-20T08:52

совет эксперта

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выбирая соевый соус, следует обратить внимание на упаковку продукта и его состав. Что именно говорит о качестве и натуральности продукта, разъяснили эксперты Роскачества.Во-первых, специалисты подчеркивают, что настоящий соевый соус может продаваться только в стеклянной емкости, поскольку пластик способен вступить с ним в химическую реакцию. Также они советуют изучить состав соуса.Кроме того, показателен цвет продукта. Качественный соус должен быть прозрачным, с коричневым оттенком, если смотреть сквозь содержимое бутыли на свет. Если же цвет остается черным, а содержимое не становится прозрачным, то, скорее всего, это подделка, констатируют специалисты.Ранее эксперты Роскачества перечислили продукты, повышающие уровень счастья.

https://crimea.ria.ru/20220522/bez-vreda-zdorovyu-kakoe-maslo-vybrat-dlya-zharki-1123305417.html

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совет эксперта, здоровье, общество