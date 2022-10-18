https://crimea.ria.ru/20221018/chto-vklyuchit-v-menyu-dlya-schastya---roskachestvo-1124929456.html
Что включить в меню для счастья - Роскачество
Что включить в меню для счастья - Роскачество - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Что включить в меню для счастья - Роскачество
Унять тревогу помогут сухофрукты и ряд других продуктов, повышающих в организме уровень серотонина. Рекомендации на этот счет дают эксперты Роскачества. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T07:29
2022-10-18T07:29
2022-10-18T07:29
общество
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Унять тревогу помогут сухофрукты и ряд других продуктов, повышающих в организме уровень серотонина. Рекомендации на этот счет дают эксперты Роскачества.Кроме того, специалисты советуют добавить в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой. Например, цельнозерновой хлеб. Такая еда также повышает уровень серотонина.Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал осеннее "блюдо счастья".
https://crimea.ria.ru/20220503/vrach-nazvala-sposob-zamedlit-starenie-i-i-uluchshit-nastroenie-1123105778.html
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РИА Новости Крым
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общество, вкусно и полезно
Что включить в меню для счастья - Роскачество
В Роскачестве объяснили, как почувствовать счастье с помощью еды