https://crimea.ria.ru/20221018/chto-vklyuchit-v-menyu-dlya-schastya---roskachestvo-1124929456.html

Что включить в меню для счастья - Роскачество

Что включить в меню для счастья - Роскачество - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Что включить в меню для счастья - Роскачество

Унять тревогу помогут сухофрукты и ряд других продуктов, повышающих в организме уровень серотонина. Рекомендации на этот счет дают эксперты Роскачества. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T07:29

2022-10-18T07:29

2022-10-18T07:29

общество

вкусно и полезно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120871168_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_9fdef15095eecfdf598b70b127885c40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Унять тревогу помогут сухофрукты и ряд других продуктов, повышающих в организме уровень серотонина. Рекомендации на этот счет дают эксперты Роскачества.Кроме того, специалисты советуют добавить в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой. Например, цельнозерновой хлеб. Такая еда также повышает уровень серотонина.Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал осеннее "блюдо счастья".

https://crimea.ria.ru/20220503/vrach-nazvala-sposob-zamedlit-starenie-i-i-uluchshit-nastroenie-1123105778.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вкусно и полезно