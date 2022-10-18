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Что включить в меню для счастья - Роскачество - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Что включить в меню для счастья - Роскачество
Что включить в меню для счастья - Роскачество - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Что включить в меню для счастья - Роскачество
Унять тревогу помогут сухофрукты и ряд других продуктов, повышающих в организме уровень серотонина. Рекомендации на этот счет дают эксперты Роскачества. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T07:29
2022-10-18T07:29
общество
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Унять тревогу помогут сухофрукты и ряд других продуктов, повышающих в организме уровень серотонина. Рекомендации на этот счет дают эксперты Роскачества.Кроме того, специалисты советуют добавить в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой. Например, цельнозерновой хлеб. Такая еда также повышает уровень серотонина.Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал осеннее "блюдо счастья".
https://crimea.ria.ru/20220503/vrach-nazvala-sposob-zamedlit-starenie-i-i-uluchshit-nastroenie-1123105778.html
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60
общество, вкусно и полезно
Что включить в меню для счастья - Роскачество

В Роскачестве объяснили, как почувствовать счастье с помощью еды

07:29 18.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанксухофрукты
сухофрукты - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Унять тревогу помогут сухофрукты и ряд других продуктов, повышающих в организме уровень серотонина. Рекомендации на этот счет дают эксперты Роскачества.
"Вам нужны продукты, содержащие триптофан – аминокислоту, которая преобразуется в серотонин. Триптофан содержится в сырах, сухофруктах, бобовых и черном шоколаде. Глюкоза помогает триптофану быстрее добраться к мозгу для выработки серотонина. Полезные и безопасные источники глюкозы – ягоды и фрукты", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Кроме того, специалисты советуют добавить в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой. Например, цельнозерновой хлеб. Такая еда также повышает уровень серотонина.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал осеннее "блюдо счастья".
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