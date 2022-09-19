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Названо осеннее "блюдо счастья" - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Названо осеннее "блюдо счастья"
Названо осеннее "блюдо счастья" - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Названо осеннее "блюдо счастья"
Осенью мы испытываем нехватку гормона счастья, который вырабатывается при ярком солнечном свете, однако восполнить этот пробел можно с помощью еды – есть особое РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T20:55
2022-09-19T20:55
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Осенью мы испытываем нехватку гормона счастья, который вырабатывается при ярком солнечном свете, однако восполнить этот пробел можно с помощью еды – есть особое блюдо. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.Причина участившегося плохого настроения осенью – нехватка серотонина, или, как мы его называем, гормона счастья, говорит врач. Активно вырабатывается он в солнечную погоду, а с наступлением осени многие из нас отчетливо ощущают его дефицит.Увеличить концентрацию этого гормона в организме поможет аминокислота – триптофан. Но ей не так-то просто "достучаться" до мозга: не пропускают другие аминокислоты, покрупнее, объясняет Мещеряков.Помочь ей пробиться в организм способно определенное сочетание продуктов в пище, причем конкретное блюдо можно назвать настоящим "блюдом счастья"."Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг", – рассказал диетолог.Он также рекомендовал прогулки в солнечные дни для улучшения настроения и посещение солярия, если к этой процедуре нет противопоказаний.Ранее психотерапевт Полина Свечникова дала советы, как избежать осенний хандры.
https://crimea.ria.ru/20220904/vrach-nazval-produkty-dlya-osennego-immuniteta-1124372855.html
https://crimea.ria.ru/20220610/myaso-v-ratsione-i-zrenie--uchenye-sdelali-udivitelnoe-otkrytie-1123497132.html
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РИА Новости Крым
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96
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общество, совет эксперта
Названо осеннее "блюдо счастья"

Диетолог Ковальков назвал осеннее блюдо для хорошего настроения

20:55 19.09.2022
 
© Фото: pixabay.comМясо
Мясо
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Осенью мы испытываем нехватку гормона счастья, который вырабатывается при ярком солнечном свете, однако восполнить этот пробел можно с помощью еды – есть особое блюдо. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.
Причина участившегося плохого настроения осенью – нехватка серотонина, или, как мы его называем, гормона счастья, говорит врач. Активно вырабатывается он в солнечную погоду, а с наступлением осени многие из нас отчетливо ощущают его дефицит.
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Увеличить концентрацию этого гормона в организме поможет аминокислота – триптофан. Но ей не так-то просто "достучаться" до мозга: не пропускают другие аминокислоты, покрупнее, объясняет Мещеряков.
Помочь ей пробиться в организм способно определенное сочетание продуктов в пище, причем конкретное блюдо можно назвать настоящим "блюдом счастья".
"Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг", – рассказал диетолог.
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Он также рекомендовал прогулки в солнечные дни для улучшения настроения и посещение солярия, если к этой процедуре нет противопоказаний.
Ранее психотерапевт Полина Свечникова дала советы, как избежать осенний хандры.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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21:23Как секс спасает почки
20:55Названо осеннее "блюдо счастья"
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