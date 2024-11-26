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На сколько лет хватит лечебных грязей в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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На сколько лет хватит лечебных грязей в Крыму
На сколько лет хватит лечебных грязей в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2024
На сколько лет хватит лечебных грязей в Крыму
Запасов лечебной грязи в Крыму хватит на сотни лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор государственного предприятия "Крымская... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T21:15
2024-11-26T21:15
радио "спутник в крыму"
сакская лечебная грязь
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Лечебных грязей в Крыму хватит на несколько веков – эксперт
Лечебных грязей в Крыму хватит на несколько веков – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Запасов лечебной грязи в Крыму хватит на сотни лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор государственного предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" Валентин Иваницкий."Полуостров богат природными ресурсами – это и озеро Чокрак в Керчи, и озеро Джарылгач в западном Крыму, и север Крыма. Порядка 20 млн тонн ресурсов на полуострове", – сообщил Валентин Иваницкий.Он рассказал, что в этом году на предприятии закончили переподсчет запасов лечебного ресурса.По его словам, эта лечебная грязь поставляется в 90 санаториев, 65 из которых круглогодичные. Плюс ее получают порядка 200 предприятий на материковой части России.Лечебные свойства грязиИваницкий подчеркнул, что использовать грязи как лечебный ресурс нужно строго по медицинским показаниям, рекомендациям врача. Самолечение, по его словам, каждый год приводит к печальным последствиям."Наши грязи они из самых лучших в мире. Потому что крымские грязи – живые. Сакские грязи насыщены витаминами, микроэлементами, биологически-активными веществами, которые расширяют спектр лечения. Этими грязями лечатся более 100 болезней", - рассказал директор.Использование сакских грязей, по его словам, дает высокий процент излечиваемости мужского и женского бесплодия. Отмечен их положительный эффект и при лечении костных заболеваний, посттравматических, нервно-мышечных.Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция была основана в 1926 году. Ее задача – мониторинг, научное изучение и сохранение природных лечебных ресурсов, обеспечение санаторно-курортных учреждений Республики Крым и материковой части России. С 2000-х годов здесь начали заниматься косметическими препаратами, разработанными на основе грязи, рапы.Предприятие стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероСакскими грязями лечили царевича Алексея и ГоголяОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма
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сакская лечебная грязь, крым, новости крыма, валентин иваницкий, крым курортный, туризм в крыму, оздоровление в крыму
На сколько лет хватит лечебных грязей в Крыму

Лечебных грязей в Крыму хватит на несколько веков

21:15 26.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Запасов лечебной грязи в Крыму хватит на сотни лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор государственного предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" Валентин Иваницкий.
Лечебных грязей в Крыму хватит на несколько веков – эксперт
21:15
"Полуостров богат природными ресурсами – это и озеро Чокрак в Керчи, и озеро Джарылгач в западном Крыму, и север Крыма. Порядка 20 млн тонн ресурсов на полуострове", – сообщил Валентин Иваницкий.
Он рассказал, что в этом году на предприятии закончили переподсчет запасов лечебного ресурса.
"Только месторождением в восточном эксплуатируемом бассейне Сакского озера (лечебная грязь, рапа и минеральная вода) Крым обеспечен на порядка 140-150 лет. Есть еще западный бассейн – он в резерве. Там запасов на 500 лет. Задача сохранить это ресурс", - сказал директор предприятия.
По его словам, эта лечебная грязь поставляется в 90 санаториев, 65 из которых круглогодичные. Плюс ее получают порядка 200 предприятий на материковой части России.

Лечебные свойства грязи

Иваницкий подчеркнул, что использовать грязи как лечебный ресурс нужно строго по медицинским показаниям, рекомендациям врача. Самолечение, по его словам, каждый год приводит к печальным последствиям.
"Наши грязи они из самых лучших в мире. Потому что крымские грязи – живые. Сакские грязи насыщены витаминами, микроэлементами, биологически-активными веществами, которые расширяют спектр лечения. Этими грязями лечатся более 100 болезней", - рассказал директор.
Использование сакских грязей, по его словам, дает высокий процент излечиваемости мужского и женского бесплодия. Отмечен их положительный эффект и при лечении костных заболеваний, посттравматических, нервно-мышечных.
"Это комплексное лечение: грязевое лечение и рапные ванны. Но есть противопоказания - острые стадии заболевания, онкология. "Санкуром" (программа лечения - ред.) также разработаны методики реабилитации, восстановления ребят после СВО", - обратил внимание директор предприятия.
Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция была основана в 1926 году. Ее задача – мониторинг, научное изучение и сохранение природных лечебных ресурсов, обеспечение санаторно-курортных учреждений Республики Крым и материковой части России. С 2000-х годов здесь начали заниматься косметическими препаратами, разработанными на основе грязи, рапы.
Предприятие стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".
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