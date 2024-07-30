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Сакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Сакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя
Сакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Сакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя
РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T09:43
2024-07-30T09:43
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сакская лечебная грязь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.В жаркий летний день в яме, под толстым слоем грязи, лежал человек. Он лежал так час или два, до ряби глазах и полуобморочного состояния. И верил, что исцеляется от всех своих недугов, наполняется здоровьем. В ряде случаев так и случалось. Если же человек погибал, знахари разводили руками: на все воля Аллаха. Такой метод лечения назывался "татарским" и регулярно практиковался на Сакском озере, начиная с 15 века нашей эры.Геродот лечился в Саках"Татарский" метод грязелечения просуществовал до 1783 года, ровно до той поры, пока императрица Екатерина II не присоединила Крым, Тамань и Кубань к Российской империи. Спустя 24 года, в 1807 году, генерал-губернатор Андрей Бороздин приглашает в Крым из Франции химика Феликса Дессера. Французский ученый становится первым, кто научно исследует ресурсы Сакского озера. Этот год принято считать началом зарождения крымской курортологии.Еще древнегреческий историк и путешественник Геродот, который, по всей вероятности, страдал ревматизмом, заработанным за годы корабельных странствий, знал о целебной силе сакских грязей.Как зарождалась курортологияПервая грязелечебница в России открылась Саках в 1828 году. Была разработана методика медицинского применения сакских грязей и рапных ванн. Первым практиком на курорте стал доктор Николай Оже."В 1827 году Николай Анатольевич Оже приезжает в Евпаторию, работает здесь уездным врачом. И он первым устанавливает, что нельзя долго принимать грязевые ванны, что это плохо действует на сердце", - продолжает Кара. И добавляет, что теперь людей, которые хотят пройти курс грязелечения, обязательно просят сделать кардиограмму, исследовать организм.Доктор Оже занимался лечением больных целебной грязью Сакского озера почти четверть века. Приезжал на курорт летом. Ведь грязь помогает только теплая, а тогда нагревать ее паром еще не умели, грели на солнце. Лечился у Оже даже писатель Николай Гоголь.Гоголь жаловался на частные простудные заболевания и нервные срывы. Грязелечением, по всей видимости, остался доволен. Уже тогда грязями лечили также золотуху, нервные расстройства, болезни опорно-двигательного аппарата, бесплодие, уточняет она.Во время Первой героической обороны Севастополя хирург Николай Пирогов предлагает проводить реабилитацию раненых сакской грязью. А позже его коллега Николай Бурденко первым выявляет, что грязи нельзя принимать при туберкулезе всех видов.Грязь помогла царской семье"Нашими грязями лечили царевича Алексея. Как известно, он страдал тяжелой генетической болезнью - гемофилией. Ему нельзя было падать, ударяться. Но он очень любил кататься в лодке и однажды ударился ногой об уключину. На месте удара образовалась большая гематома, а из-за него нога перестала разгибаться, он хромал", - рассказывает Марина Кара.Состояние здоровья ребенка ухудшалось. Лечащим врачом царской семьи был Сергей Боткин, который консультировался со старшим врачом Сакской земской грязелечебницы Сергеем Налбандовым, который рассказал, что как раз такие травмы лечат крымские грязи. Тогда Николай II принял решение совместить отдых в Ливадии с грязелечением. Такое лечение помогло ребенку. Он почти перестал хромать.Интересно, что именно благодаря лечебным свойствам грязи Сакского озера в Крыму появилась железнодорожная ветка, соединившая Симферополь и Евпаторию. По воспоминаниям председателя Евпаторийской земской управы Семена Дувана, в ноябре 1913 года на приеме в Ливадийском дворце император Николай II рассказал, что благодаря сакским минеральным грязям здоровье цесаревича быстро восстанавливается. Дуван воспользовался ситуацией и попросил счастливого государя поспособствовать строительству железной дороги в Евпаторию. И царь согласился.Добывали бром для армииВ годы Первой мировой войны на сырьевой базе озер организуют производство жидкого брома, необходимого для российской оборонной промышленности. За год, с 1916-го по 1917-й, в Саках выработали 15 тонн первого чистого брома. С установкой оборудования для производства бромбензилцианида начинает свою историю Сакский химзавод. В годы Гражданской войны и химическое производство, и курорт на переживают непростые времена. Когда к власти приходят Советы, начинается восстановление и производства, и курорта. Но уже в 1926 году был организован наблюдательный пост, который на научной основе стал исследовать Сакское лечебное озеро. Так удалось сохранить этот уникальный лечебный фактор курорта.Как ранее рассказал РИА Новости Крым директор "Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции" Валентин Иваницкий, у этого государственного унитарного производственного предприятия две основные задачи: сохранять лечебный гидроминеральный ресурс (грязь и рапу) и обеспечивать им санаторно-курортный комплекс. Сейчас на Сакском озере добывают порядка трех тысяч тонн грязи в год. Но программой ФЦП предусмотрено увеличение добычных работ до 6000 тонн, уточнил он.Сакские минеральные грязи – это сложная физико-химическая система природного происхождения, включающая грязевый раствор, минеральный остов, органоминеральный коллоидный комплекс и биологическую составляющую. Последняя представлена бактериями, грибами, микроводорослями и протистами, а также продуктами их жизнедеятельности. Темно-серая, мягкая, с сероводородным запахом масса обладает выраженным бальнеотерапевтическим действием и используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нервной системы, женской и мужской половой сферы, органов дыхания, болезней кожи, глаз и ЛОР-заболеваний.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика КрымаПамятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму
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сакская лечебная грязь, сакский район, крым, саки, риа новости крым, новости крыма
Сакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя

Курортология в России зародилась на берегах Сакского озера

09:43 30.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Сакском озере в Крыму
Отдыхающие на Сакском озере в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
В жаркий летний день в яме, под толстым слоем грязи, лежал человек. Он лежал так час или два, до ряби глазах и полуобморочного состояния. И верил, что исцеляется от всех своих недугов, наполняется здоровьем. В ряде случаев так и случалось. Если же человек погибал, знахари разводили руками: на все воля Аллаха. Такой метод лечения назывался "татарским" и регулярно практиковался на Сакском озере, начиная с 15 века нашей эры.

Геродот лечился в Саках

"Татарский" метод грязелечения просуществовал до 1783 года, ровно до той поры, пока императрица Екатерина II не присоединила Крым, Тамань и Кубань к Российской империи. Спустя 24 года, в 1807 году, генерал-губернатор Андрей Бороздин приглашает в Крым из Франции химика Феликса Дессера. Французский ученый становится первым, кто научно исследует ресурсы Сакского озера. Этот год принято считать началом зарождения крымской курортологии.
"История Сакского озера насчитывает более пяти тысяч лет. Предания о полезных свойствах сакских грязей ходили еще с античных времен. Свои раны и болезни здесь лечили еще древние греки и скифы", - рассказывает экскурсовод Музея краеведения и истории грязелечения города Марина Кара.
Еще древнегреческий историк и путешественник Геродот, который, по всей вероятности, страдал ревматизмом, заработанным за годы корабельных странствий, знал о целебной силе сакских грязей.
"Когда Геродот сюда приплыл и рассказал, что периодически лечится на Мертвом море, то ему на это ответили, что на полуострове тоже есть лечебное озеро. И он здесь полечился. Мы в это верим", - рассказывает Марина Дмитриевна. И с гордостью добавляет: "Наше озеро самое лечебное озеро в мире, таких больше нет".

Как зарождалась курортология

Первая грязелечебница в России открылась Саках в 1828 году. Была разработана методика медицинского применения сакских грязей и рапных ванн. Первым практиком на курорте стал доктор Николай Оже.
"В 1827 году Николай Анатольевич Оже приезжает в Евпаторию, работает здесь уездным врачом. И он первым устанавливает, что нельзя долго принимать грязевые ванны, что это плохо действует на сердце", - продолжает Кара. И добавляет, что теперь людей, которые хотят пройти курс грязелечения, обязательно просят сделать кардиограмму, исследовать организм.
Доктор Оже занимался лечением больных целебной грязью Сакского озера почти четверть века. Приезжал на курорт летом. Ведь грязь помогает только теплая, а тогда нагревать ее паром еще не умели, грели на солнце. Лечился у Оже даже писатель Николай Гоголь.
"Дело было в 1835 году. Как известно, Николай Васильевич очень щепетильно относился к своему здоровью и к знахарям не ходил, поэтому выбрал для лечения медицинский курорт", - рассказывает экскурсовод.
Гоголь жаловался на частные простудные заболевания и нервные срывы. Грязелечением, по всей видимости, остался доволен. Уже тогда грязями лечили также золотуху, нервные расстройства, болезни опорно-двигательного аппарата, бесплодие, уточняет она.
Во время Первой героической обороны Севастополя хирург Николай Пирогов предлагает проводить реабилитацию раненых сакской грязью. А позже его коллега Николай Бурденко первым выявляет, что грязи нельзя принимать при туберкулезе всех видов.

Грязь помогла царской семье

"Нашими грязями лечили царевича Алексея. Как известно, он страдал тяжелой генетической болезнью - гемофилией. Ему нельзя было падать, ударяться. Но он очень любил кататься в лодке и однажды ударился ногой об уключину. На месте удара образовалась большая гематома, а из-за него нога перестала разгибаться, он хромал", - рассказывает Марина Кара.
Состояние здоровья ребенка ухудшалось. Лечащим врачом царской семьи был Сергей Боткин, который консультировался со старшим врачом Сакской земской грязелечебницы Сергеем Налбандовым, который рассказал, что как раз такие травмы лечат крымские грязи. Тогда Николай II принял решение совместить отдых в Ливадии с грязелечением. Такое лечение помогло ребенку. Он почти перестал хромать.
Интересно, что именно благодаря лечебным свойствам грязи Сакского озера в Крыму появилась железнодорожная ветка, соединившая Симферополь и Евпаторию. По воспоминаниям председателя Евпаторийской земской управы Семена Дувана, в ноябре 1913 года на приеме в Ливадийском дворце император Николай II рассказал, что благодаря сакским минеральным грязям здоровье цесаревича быстро восстанавливается. Дуван воспользовался ситуацией и попросил счастливого государя поспособствовать строительству железной дороги в Евпаторию. И царь согласился.

Добывали бром для армии

В годы Первой мировой войны на сырьевой базе озер организуют производство жидкого брома, необходимого для российской оборонной промышленности. За год, с 1916-го по 1917-й, в Саках выработали 15 тонн первого чистого брома. С установкой оборудования для производства бромбензилцианида начинает свою историю Сакский химзавод. В годы Гражданской войны и химическое производство, и курорт на переживают непростые времена. Когда к власти приходят Советы, начинается восстановление и производства, и курорта. Но уже в 1926 году был организован наблюдательный пост, который на научной основе стал исследовать Сакское лечебное озеро. Так удалось сохранить этот уникальный лечебный фактор курорта.
Как ранее рассказал РИА Новости Крым директор "Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции" Валентин Иваницкий, у этого государственного унитарного производственного предприятия две основные задачи: сохранять лечебный гидроминеральный ресурс (грязь и рапу) и обеспечивать им санаторно-курортный комплекс. Сейчас на Сакском озере добывают порядка трех тысяч тонн грязи в год. Но программой ФЦП предусмотрено увеличение добычных работ до 6000 тонн, уточнил он.
Сакские минеральные грязи – это сложная физико-химическая система природного происхождения, включающая грязевый раствор, минеральный остов, органоминеральный коллоидный комплекс и биологическую составляющую. Последняя представлена бактериями, грибами, микроводорослями и протистами, а также продуктами их жизнедеятельности. Темно-серая, мягкая, с сероводородным запахом масса обладает выраженным бальнеотерапевтическим действием и используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нервной системы, женской и мужской половой сферы, органов дыхания, болезней кожи, глаз и ЛОР-заболеваний.
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