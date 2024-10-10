В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке
В Севастополе в пятницу планируют запустить движение по новой транспортной развязке
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноТранспортная развязка в Севастополе
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 11 октября, планируют запустить движение на обновленной транспортной развязке после капитального ремонта на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Павел Иено.
Подрядчик уже выполнил озеленение прилегающей территории, установил фонарные столбы, уложил тротуары, сейчас выполняет монтаж барьерных ограждений и перил. Впереди – нанесение разметки, установка дорожных знаков и светофоров. Работы продолжаются, рассказал Иено.
"С завтрашнего дня планируем запустить движение со стороны Фиолентовского шоссе. Привычный для всех поворот налево с улицы Вакуленчука временно будет запрещен до подключения светофоров. Прошу отнестись с пониманием", – написал и.о. замгубернатора в своем Telegram-канале.
Дорожные работы были начаты в районе пересечения улицы Вакуленчука с проспектом Октябрьской революции и Фиолентовским шоссе в апреле текущего года. Данный перекресток являлся местом концентрации ДТП, в связи с чем было принято решение провести капитальный ремонт участка с развязкой. Капремонт этой развязки позволит ликвидировать пробки и увеличить пропускную способность.
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