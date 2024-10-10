https://crimea.ria.ru/20241010/v-sevastopole-planiruyut-zapustit-dvizhenie-po-novoy-transportnoy-razvyazke-1141002778.html

В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке

В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке

В Севастополе в пятницу, 11 октября, планируют запустить движение на обновленной транспортной развязке после капитального ремонта на пересечении улицы... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T20:06

2024-10-10T20:06

2024-10-10T20:06

севастополь

павел иено

новости

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 11 октября, планируют запустить движение на обновленной транспортной развязке после капитального ремонта на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Павел Иено.Подрядчик уже выполнил озеленение прилегающей территории, установил фонарные столбы, уложил тротуары, сейчас выполняет монтаж барьерных ограждений и перил. Впереди – нанесение разметки, установка дорожных знаков и светофоров. Работы продолжаются, рассказал Иено.Дорожные работы были начаты в районе пересечения улицы Вакуленчука с проспектом Октябрьской революции и Фиолентовским шоссе в апреле текущего года. Данный перекресток являлся местом концентрации ДТП, в связи с чем было принято решение провести капитальный ремонт участка с развязкой. Капремонт этой развязки позволит ликвидировать пробки и увеличить пропускную способность.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, павел иено, новости, логистика, транспорт