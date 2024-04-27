https://crimea.ria.ru/20240427/v-sevastopole-na-avariynom-perekrestke-stroyat-novuyu-razvyazku-1136924516.html
В Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку
В Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку - РИА Новости Крым, 27.04.2024
В Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку
В Севастополе расширяют еще одну развязку в Гагаринском районе. Капремонт уже начат, по одной из полос ограничат движение. Об этом сообщил и.о. замгубернатора... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T20:31
2024-04-27T20:31
2024-04-27T20:05
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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павел иено
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе расширяют еще одну развязку в Гагаринском районе. Капремонт уже начат, по одной из полос ограничат движение. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Павел Иено, курирующий развитие транспортной инфраструктуры и дорожное строительство.Дорожные работы начаты в районе пересечения улицы Вакуленчука с проспектом Октябрьской революции и Фиолентовским шоссе.По словам Иено, данный перекресток является местом концентрации ДТП, в связи с чем было принято решение провести капитальный ремонт участка с развязкой. Он предполагает устройство "недостающих переходно-скоростных полос с добавлением разворотов".Капремонт этой развязки позволит ликвидировать пробки и увеличить пропускную способность.Работы на объекте уже начаты и ведутся в соответствии с графиком. На данный момент строительная готовность объекта – 11%, уточнил Иено."Уже выполнены работы по переустройству инженерных сетей и земляные работы по уширению дороги для разворотного кольца. Ситуацию держу на личном контроле", – добавил Иено.Он подчеркнул, что на время работ движение автотранспорта по одной из полос будет ограничено, а для пешеходов в целях безопасности будет устроен временный тротуар.Завершить капремонт развязки планируется до конца 2024 года.В середине апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что до конца текущего года в городе отремонтируют более 120 автодорог. 27 апреля глава Крыма Сергей Аксенов после мониторинга работ по грейдированию дорожной сети Евпатории сообщил, что принял решение уволить начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора", а также объявил выговор и пригрозил увольнением министру транспорта Республики Крым Николаю Лукашенко. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" – схема
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, павел иено, транспорт, логистика, новости крыма
В Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку
В Севастополе из-за частных ДТП расширяют еще дорогу и временно ограничивают движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе расширяют еще одну развязку в Гагаринском районе. Капремонт уже начат, по одной из полос ограничат движение. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Павел Иено, курирующий развитие транспортной инфраструктуры и дорожное строительство.
Дорожные работы начаты в районе пересечения улицы Вакуленчука с проспектом Октябрьской революции и Фиолентовским шоссе.
По словам Иено, данный перекресток является местом концентрации ДТП, в связи с чем было принято решение провести капитальный ремонт участка с развязкой. Он предполагает устройство "недостающих переходно-скоростных полос с добавлением разворотов".
"Дополнительно будут установлены шесть светофоров, тротуары и наружное освещение. Проще говоря, дорога станет шире, проезд проще, аварий меньше", – отметил Иено.
Капремонт этой развязки позволит ликвидировать пробки и увеличить пропускную способность.
Работы на объекте уже начаты и ведутся в соответствии с графиком. На данный момент строительная готовность объекта – 11%, уточнил Иено.
"Уже выполнены работы по переустройству инженерных сетей и земляные работы по уширению дороги для разворотного кольца. Ситуацию держу на личном контроле", – добавил Иено.
Он подчеркнул, что на время работ движение автотранспорта по одной из полос будет ограничено, а для пешеходов в целях безопасности будет устроен временный тротуар.
Завершить капремонт развязки планируется до конца 2024 года.
В середине апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что до конца текущего года в городе отремонтируют более 120 автодорог
.
27 апреля глава Крыма Сергей Аксенов после мониторинга работ по грейдированию дорожной сети Евпатории сообщил, что принял решение уволить начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора", а также объявил выговор и пригрозил увольнением министру транспорта Республики Крым
Николаю Лукашенко.
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