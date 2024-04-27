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Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора" - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора" - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
Глава республики Сергей Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора" и объявит выговор министру транспорта РК. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T12:56
2024-04-27T13:06
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СИМФЕРПООЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора" и объявит выговор министру транспорта РК. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По данным главы Крыма, большое количество жалоб поступило от жителей города на пыль и грязь на улицах. "Николай Лукашенко в кратчайшие сроки должен взять ситуацию по качеству проведения грейдирования на всей территории республики на личный контроль. В противном случае, министр транспорта может лишиться своей должности", - уточнил Аксенов.Ранее он раскритиковал ремонт дорог в Симферополе и поручил оперативно устранять дефекты на центральных улицах города.Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге".Читайте также на РИА Новости Крым:Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярнымКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный
https://crimea.ria.ru/20240408/masshtabnyy-remont-ulichnoy-seti-provedut-v-evpatorii-1136376616.html
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сергей аксенов, николай лукашенко, крым, новости крыма, минтранс крыма, евпатория
Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"

Аксенов уволит начальника евпаторийского "Крымавтодора" и объявил выговор главе минтранса

12:56 27.04.2024 (обновлено: 13:06 27.04.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРПООЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора" и объявит выговор министру транспорта РК. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
"По итогам мониторинга работ по грейдированию дорожной сети Евпатории считаю необходимым уволить начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора", а министру транспорта Республики Крым Николаю Николаевичу Лукашенко – объявить выговор за некачественно проведенные работы", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным главы Крыма, большое количество жалоб поступило от жителей города на пыль и грязь на улицах.
"Николай Лукашенко в кратчайшие сроки должен взять ситуацию по качеству проведения грейдирования на всей территории республики на личный контроль. В противном случае, министр транспорта может лишиться своей должности", - уточнил Аксенов.
Ранее он раскритиковал ремонт дорог в Симферополе и поручил оперативно устранять дефекты на центральных улицах города.
Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге".
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