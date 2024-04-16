https://crimea.ria.ru/20240416/aksenov-nedovolen-remontom-dorog-v-simferopole--dany-porucheniya-1136614390.html

Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения

Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T17:55

2024-04-16T17:55

2024-04-16T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник.В этой связи он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно. Службе автомобильных дорог совместно с администрацией крымской столицы поручено определить приоритетность выполнения ямочного ремонта и произвести его в течение трех месяцев."Работа по грейдированию дорог в городе должна быть завершена в течение двух месяцев", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". Читайте также на РИА Новости Крым:Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярнымКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – МирныйКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, симферополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство