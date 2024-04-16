https://crimea.ria.ru/20240416/aksenov-nedovolen-remontom-dorog-v-simferopole--dany-porucheniya-1136614390.html
Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T17:55
2024-04-16T17:55
2024-04-16T18:05
сергей аксенов
новости крыма
крым
симферополь
городская среда
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130033493_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f4acd4b58f3e4ed2edec71302a98e920.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник.В этой связи он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно. Службе автомобильных дорог совместно с администрацией крымской столицы поручено определить приоритетность выполнения ямочного ремонта и произвести его в течение трех месяцев."Работа по грейдированию дорог в городе должна быть завершена в течение двух месяцев", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". Читайте также на РИА Новости Крым:Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярнымКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – МирныйКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130033493_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_51111e6730ecb41b807d0b23eaf34ff6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, новости крыма, крым, симферополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство
Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
Ямочный ремонт дорог в Симферополе выполняется некачественно – Аксенов
17:55 16.04.2024 (обновлено: 18:05 16.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник.
"Проехал по улицам Симферополя, по которым проходит основной поток общественного транспорта, с целью инспекции дорожного покрытия. Считаю, что ямочный ремонт выполняется некачественно, канализационные люки на многих участках не подняты, даже после недавнего ремонта – дорога уже просела", – констатировал глава республики.
В этой связи он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно. Службе автомобильных дорог совместно с администрацией крымской столицы поручено определить приоритетность выполнения ямочного ремонта и произвести его в течение трех месяцев.
"Работа по грейдированию дорог в городе должна быть завершена в течение двух месяцев", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Более двух тысяч жалоб
на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге".
Читайте также на РИА Новости Крым: