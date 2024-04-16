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Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T17:55
2024-04-16T18:05
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник.В этой связи он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно. Службе автомобильных дорог совместно с администрацией крымской столицы поручено определить приоритетность выполнения ямочного ремонта и произвести его в течение трех месяцев."Работа по грейдированию дорог в городе должна быть завершена в течение двух месяцев", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". Читайте также на РИА Новости Крым:Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярнымКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – МирныйКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
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сергей аксенов, новости крыма, крым, симферополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство
Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения

Ямочный ремонт дорог в Симферополе выполняется некачественно – Аксенов

17:55 16.04.2024 (обновлено: 18:05 16.04.2024)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт дорог в Симферополе
Ремонт дорог в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник.

"Проехал по улицам Симферополя, по которым проходит основной поток общественного транспорта, с целью инспекции дорожного покрытия. Считаю, что ямочный ремонт выполняется некачественно, канализационные люки на многих участках не подняты, даже после недавнего ремонта – дорога уже просела", – констатировал глава республики.

В этой связи он поручил профильным службам контролировать состояние дорог, выработать технологии устранения ям и грейдирования и проводить работы оперативно. Службе автомобильных дорог совместно с администрацией крымской столицы поручено определить приоритетность выполнения ямочного ремонта и произвести его в течение трех месяцев.
"Работа по грейдированию дорог в городе должна быть завершена в течение двух месяцев", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге".
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