Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
Правительство РФ выделило Крыму дополнительные средства на строительство дорог
© Служба автомобильных дорог КрымаРемонт дороги Евпатория - порт Мирный
© Служба автомобильных дорог Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым и еще четыре субъекта РФ получат дополнительно 570 млн рублей на строительство автомобильной инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
"На развитие автомобильных дорог и соответствующей инфраструктуры будет перераспределено около 570 млн рублей. Дополнительное финансирование получат три республики – Адыгея, Кабардино-Балкария и Крым, а также две области – Архангельская и Рязанская", – сказал Мишустин.
В Адыгее средства потратят на ускорение строительства участка Гузерипль – плато Лаго-Наки в Майкопском районе, в Кабардино-Балкарии – на реконструкцию части трассы Чегем-2 – Булунгу с мостом через реку, в Архангельской области – на капитальный ремонт маршрута, ведущего к Республике Коми.
Кроме того, около 710 млн рублей направят на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М-7 Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря. По его словам, степень готовности объектов составляет более 90%. Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.
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