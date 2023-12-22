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Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ

Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ

Республика Крым и еще четыре субъекта РФ получат дополнительно 570 млн рублей на строительство автомобильной инфраструктуры, сообщил премьер-министр России... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T16:52

2023-12-22T16:52

2023-12-22T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым и еще четыре субъекта РФ получат дополнительно 570 млн рублей на строительство автомобильной инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.В Адыгее средства потратят на ускорение строительства участка Гузерипль – плато Лаго-Наки в Майкопском районе, в Кабардино-Балкарии – на реконструкцию части трассы Чегем-2 – Булунгу с мостом через реку, в Архангельской области – на капитальный ремонт маршрута, ведущего к Республике Коми.Кроме того, около 710 млн рублей направят на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М-7 Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря. По его словам, степень готовности объектов составляет более 90%. Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республикеРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение

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