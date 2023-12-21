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В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике

В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике - РИА Новости Крым, 21.12.2023

В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике

Около 3000 километров муниципальных дорог в Крыму требуют внимания специалистов – их не приводили в порядок с советских времен. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T08:11

2023-12-21T08:11

2023-12-21T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Около 3000 километров муниципальных дорог в Крыму требуют внимания специалистов – их не приводили в порядок с советских времен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтодор" Максим Демин.Речь о грунтовых дорогах в муниципальных образованиях Крыма, и это тысячи километров, которые связывают населенные пункты, преимущественно в сельской местности, с автомобильными трассами. Уже второй год подряд на таких дорогах проводят так называемое грейдирование (выравнивание для получения необходимого профиля и уклона – ред.), теперь это одно из новых и важных направлений в деятельности предприятия, говорит глава "Крымавтодора".По его данным, к концу года план таких работ выполнен.При этом основной задачей "Крымавтодора" остается содержание в надлежащем состоянии всех автомобильных дорог в Крыму круглый год. Сюда входят всякого рода ремонты с обустройством "дорожных одежд", прокладка коммуникаций, работа с мостами и путепроводами и многое другое. По словам Демина, в 2023 году дорожникам удалось наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и муниципалитетами, и теперь устранение точечных проблем стало более быстрым и эффективным. Улучшению качества работ способствует и обновление парка техники. Новая техника позволяет справляться с работами по всему Крыму: ремонтируются участки дорог от 500 м до 10 км и более, сказал Демин. Помимо этого, сотрудники предприятия занимаются обрезкой зелени и кронированием деревьев у дорог. А с наступлением холодов, дежурят уже круглосуточно, чтобы предотвратить появление коллапсов на дорогах в случае разгула непогоды.В то же время потребность в сотрудниках в связи с расширением фронта работ остается, хотя и силы "Крымавтодора" в республике и сегодня немалы: во всех регионах работают 1300 человек. Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал, как в Крыму реализовывают нацпроект "Безопасные и качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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