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В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике
В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике
Около 3000 километров муниципальных дорог в Крыму требуют внимания специалистов – их не приводили в порядок с советских времен. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T08:11
2023-12-21T08:11
2023-12-21T08:11
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Около 3000 километров муниципальных дорог в Крыму требуют внимания специалистов – их не приводили в порядок с советских времен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтодор" Максим Демин.Речь о грунтовых дорогах в муниципальных образованиях Крыма, и это тысячи километров, которые связывают населенные пункты, преимущественно в сельской местности, с автомобильными трассами. Уже второй год подряд на таких дорогах проводят так называемое грейдирование (выравнивание для получения необходимого профиля и уклона – ред.), теперь это одно из новых и важных направлений в деятельности предприятия, говорит глава "Крымавтодора".По его данным, к концу года план таких работ выполнен.При этом основной задачей "Крымавтодора" остается содержание в надлежащем состоянии всех автомобильных дорог в Крыму круглый год. Сюда входят всякого рода ремонты с обустройством "дорожных одежд", прокладка коммуникаций, работа с мостами и путепроводами и многое другое. По словам Демина, в 2023 году дорожникам удалось наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и муниципалитетами, и теперь устранение точечных проблем стало более быстрым и эффективным. Улучшению качества работ способствует и обновление парка техники. Новая техника позволяет справляться с работами по всему Крыму: ремонтируются участки дорог от 500 м до 10 км и более, сказал Демин. Помимо этого, сотрудники предприятия занимаются обрезкой зелени и кронированием деревьев у дорог. А с наступлением холодов, дежурят уже круглосуточно, чтобы предотвратить появление коллапсов на дорогах в случае разгула непогоды.В то же время потребность в сотрудниках в связи с расширением фронта работ остается, хотя и силы "Крымавтодора" в республике и сегодня немалы: во всех регионах работают 1300 человек. Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал, как в Крыму реализовывают нацпроект "Безопасные и качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
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РИА Новости Крым
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крымавтодор, максим демин, крым, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма, новости
В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике
В Крыму более 3 тысяч км грунтовых дорог приводят в порядок – Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым.
Около 3000 километров муниципальных дорог в Крыму требуют внимания специалистов – их не приводили в порядок с советских времен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор ГУП РК "Крымавтодор" Максим Демин.
Речь о грунтовых дорогах в муниципальных образованиях Крыма, и это тысячи километров, которые связывают населенные пункты, преимущественно в сельской местности, с автомобильными трассами.
"Это порядка 3 000 км дорог муниципальных образований, на которые с советских времен никто не ровнял, щебень не подсыпал. У многих переходный тип покрытия – асфальтового нет. Такие объекты требуют к себе внимания", – рассказал Демин.
Уже второй год подряд на таких дорогах проводят так называемое грейдирование (выравнивание для получения необходимого профиля и уклона – ред.), теперь это одно из новых и важных направлений в деятельности предприятия, говорит глава "Крымавтодора".
"Ведь водоотвод, который мы производим профилированием, предотвращает появление ям и застойных явлений воды на проезжей части", – пояснил Демин.
По его данным, к концу года план таких работ выполнен.
При этом основной задачей "Крымавтодора" остается содержание в надлежащем состоянии всех автомобильных дорог в Крыму круглый год. Сюда входят всякого рода ремонты с обустройством "дорожных одежд", прокладка коммуникаций, работа с мостами и путепроводами и многое другое.
По словам Демина, в 2023 году дорожникам удалось наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и муниципалитетами, и теперь устранение точечных проблем стало более быстрым и эффективным. Улучшению качества работ способствует и обновление парка техники.
Новая техника позволяет справляться с работами по всему Крыму: ремонтируются участки дорог от 500 м до 10 км и более, сказал Демин.
Помимо этого, сотрудники предприятия занимаются обрезкой зелени и кронированием деревьев у дорог. А с наступлением холодов, дежурят уже круглосуточно, чтобы предотвратить появление коллапсов на дорогах в случае разгула непогоды.
В то же время потребность в сотрудниках в связи с расширением фронта работ остается, хотя и силы "Крымавтодора" в республике и сегодня немалы: во всех регионах работают 1300 человек.
"Но у нас новые направления открываются. Это и содержание, и ремонты, и грейдирование. И в каждом районе численность увеличится примерно на 5-10 человек. Это водители, механизаторы, дорожные рабочие", – подытожил Демин.
Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал
, как в Крыму реализовывают нацпроект "Безопасные и качественные дороги".
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