https://crimea.ria.ru/20231215/zhdut-nepogodu-dorozhniki-kryma-perevedeny-na-kruglosutochnoe-dezhurstvo-1133578448.html

Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство

Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство

На круглосуточное дежурство переведены дорожные службы Крыма на фоне сообщений об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает министерство транспорта РК. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T14:44

2023-12-15T14:44

2023-12-15T14:44

ситуация на дорогах крыма

минтранс крыма

крымавтодор

крымская погода

погода в крыму

безопасность

ангарский перевал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/03/1133282013_0:145:960:685_1920x0_80_0_0_0936213313b36d9af64b5663bcbaae08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На круглосуточное дежурство переведены дорожные службы Крыма на фоне сообщений об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает министерство транспорта РК.О приближении к полуострову циклона "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, предупредил ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.В министерстве подчеркнули, что при необходимости на дороги оперативно будет выведена дополнительная техника.Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные холода идут в РоссиюГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок

ангарский перевал

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс крыма, крымавтодор, крымская погода, погода в крыму, безопасность, ангарский перевал