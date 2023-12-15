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Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство
Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство
На круглосуточное дежурство переведены дорожные службы Крыма на фоне сообщений об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает министерство транспорта РК. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T14:44
2023-12-15T14:44
2023-12-15T14:44
ситуация на дорогах крыма
минтранс крыма
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ангарский перевал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На круглосуточное дежурство переведены дорожные службы Крыма на фоне сообщений об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает министерство транспорта РК.О приближении к полуострову циклона "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, предупредил ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.В министерстве подчеркнули, что при необходимости на дороги оперативно будет выведена дополнительная техника.Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные холода идут в РоссиюГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство
На дорогах и перевалах Крыма круглосуточно дежурят 39 единиц техники - минтранс