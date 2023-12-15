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Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство
Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство
На круглосуточное дежурство переведены дорожные службы Крыма на фоне сообщений об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает министерство транспорта РК. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T14:44
2023-12-15T14:44
ситуация на дорогах крыма
минтранс крыма
крымавтодор
крымская погода
погода в крыму
безопасность
ангарский перевал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На круглосуточное дежурство переведены дорожные службы Крыма на фоне сообщений об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает министерство транспорта РК.О приближении к полуострову циклона "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, предупредил ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.В министерстве подчеркнули, что при необходимости на дороги оперативно будет выведена дополнительная техника.Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные холода идут в РоссиюГололед и выход рек из берегов: ухудшение погоды ожидается на КубаниБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
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минтранс крыма, крымавтодор, крымская погода, погода в крыму, безопасность, ангарский перевал
Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство

На дорогах и перевалах Крыма круглосуточно дежурят 39 единиц техники - минтранс

14:44 15.12.2023
 
© Фото: КрымавтодорУборка снега на дорогах
Уборка снега на дорогах
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На круглосуточное дежурство переведены дорожные службы Крыма на фоне сообщений об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает министерство транспорта РК.
О приближении к полуострову циклона "Ваня", который принес на материковую часть России аномальные снегопады, предупредил ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.
"В преддверии ухудшения погоды и прогноза неблагоприятных метеорологических условий 16 декабря на круглосуточном дежурстве в регионах Крыма, а также на Ангарском и Грушевском перевалах находится 56 человек и 39 единиц техники "Крымавтодора", – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что при необходимости на дороги оперативно будет выведена дополнительная техника.
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря.
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Ситуация на дорогах КрымаМинтранс КрымаКрымавтодорКрымская погодаПогода в КрымуБезопасностьАнгарский перевал
 
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