https://crimea.ria.ru/20241213/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-dva-britanskikh-tanka-challenger-1142602354.html
В Курской области уничтожены два британских танка Challenger
В Курской области уничтожены два британских танка Challenger - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Курской области уничтожены два британских танка Challenger
В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков и около 20 единиц военной техники, в том числе два британских танка Challenger. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T17:10
2024-12-13T17:10
2024-12-13T17:10
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков и около 20 единиц военной техники, в том числе два британских танка Challenger. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Курской и Сумской областей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОУдары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктурыРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "север", потери всу , поставки западного оружия украине
В Курской области уничтожены два британских танка Challenger
В Курской области уничтожены два британских танка Challenger и 200 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков и около 20 единиц военной техники, в том числе два британских танка Challenger. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка Challenge британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Marder немецкого производства, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, девять автомобилей", - говорится в сообщении.
В частности, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.
Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Курской и Сумской областей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины.
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