https://crimea.ria.ru/20241213/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-dva-britanskikh-tanka-challenger-1142602354.html

В Курской области уничтожены два британских танка Challenger

В Курской области уничтожены два британских танка Challenger - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Курской области уничтожены два британских танка Challenger

В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков и около 20 единиц военной техники, в том числе два британских танка Challenger. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T17:10

2024-12-13T17:10

2024-12-13T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков и около 20 единиц военной техники, в том числе два британских танка Challenger. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Курской и Сумской областей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОУдары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктурыРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "север", потери всу , поставки западного оружия украине