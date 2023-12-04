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Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
Автомобиль к зиме необходимо готовить, и для его нормальной работы важно все, от чего зависит движение, но есть вещи, которым следует уделить внимание в первую... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T07:37
2023-12-04T07:37
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
автомобиль
зима
илья николов
безопасность
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Автомеханик Илья Николов назвал главные правила зимних поездок
Автомеханик Илья Николов назвал главные правила зимних поездок
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Автомобиль к зиме необходимо готовить, и для его нормальной работы важно все, от чего зависит движение, но есть вещи, которым следует уделить внимание в первую очередь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автомеханик Илья Николов.Первое важное – "переобуться", говорит Николов. Если вы этого еще не сделали – поторопитесь, потому что дело не в снеге.В Крыму ставить шипованную резину он не рекомендует, если ваши поездки не сопряжены с регулярным посещением заснеженных горных дорог. Для города лучше выбирать обычную "липучку", говорит Николов, но запастись полезными цепями.Второе важное – обеспечить надежный запуск в преддверии холодов, а это "триединое божество автомобиля: генератор, стартер, аккумулятор", говорит Николов.По его словам, неспециалисту самостоятельно оценить состояние этих элементов будет трудно, поэтому лучше все же наведаться на СТО, где для измерений знаковых параметров есть необходимое оборудование.Если машина не заводится с двух-трех раз, эксперт рекомендует прекратить попытки, чтобы не навредить автомобилю еще больше. Помочь завестись смогут специальные средства и устройства. Так называемый "быстрый старт" – аэрозоль для запуска, имеющий в составе быстроиспаряющийся эфир. А также пуско-зарядное устройство, или "пускач" – довольно миниатюрный прибор размером с большой пауэрбанк, которого хватит на несколько запусков.Для замерзших замков, не поддающихся ключу, Николов рекомендует использовать вот такой лайфхак:Ранее директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и подорожания запчастей.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованияхВ РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение За громкую музыку в авто предложили наказывать общественными работами
https://crimea.ria.ru/20231201/kakoe-nakazanie-grozit-ne-postavivshim-zimnyuyu-rezinu-voditelyam-v-krymu-1133251607.html
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совет эксперта, автомобиль, зима, илья николов, безопасность
Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок

Поменять шины на зиму и проверить три главных элемента авто – советы автомеханика

07:37 04.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Автомобиль к зиме необходимо готовить, и для его нормальной работы важно все, от чего зависит движение, но есть вещи, которым следует уделить внимание в первую очередь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автомеханик Илья Николов.
Автомеханик Илья Николов назвал главные правила зимних поездок
07:37
Первое важное – "переобуться", говорит Николов. Если вы этого еще не сделали – поторопитесь, потому что дело не в снеге.

"Зимние шины нужно ставить независимо от снега. Во-первых, крайне дискомфортно оказаться на летней резине в неожиданно выпавший снег. Во-вторых, свойства зимней резины отличаются: летняя при 5, 4, 3 градусах уже твердеет", – отмечает специалист.

В Крыму ставить шипованную резину он не рекомендует, если ваши поездки не сопряжены с регулярным посещением заснеженных горных дорог. Для города лучше выбирать обычную "липучку", говорит Николов, но запастись полезными цепями.
"Незачем покупать "шиповку "ради одного-двух дней. Лучше держать в багажнике на экстремальный случай цепи противоскольжения. Это проще и экономнее. Если же будет шипованная резина, то надо понимать, что на асфальте она снижает управляемость автомобилем, что опасно, если нет гололеда", – пояснил автомеханик.
Второе важное – обеспечить надежный запуск в преддверии холодов, а это "триединое божество автомобиля: генератор, стартер, аккумулятор", говорит Николов.
По его словам, неспециалисту самостоятельно оценить состояние этих элементов будет трудно, поэтому лучше все же наведаться на СТО, где для измерений знаковых параметров есть необходимое оборудование.

"Для дизельных автомобилей важно проконтролировать и обеспечить надежную работу предпусковых свеч накаливания и переход с летней солярки, которая просто замерзнет при температуре ниже 5 градусов, на зимнюю. Неплохо запастись присадками в дизельное топливо на зиму на тот случай, если в продаже ее не будет", – добавил Николов.

Если машина не заводится с двух-трех раз, эксперт рекомендует прекратить попытки, чтобы не навредить автомобилю еще больше. Помочь завестись смогут специальные средства и устройства. Так называемый "быстрый старт" – аэрозоль для запуска, имеющий в составе быстроиспаряющийся эфир. А также пуско-зарядное устройство, или "пускач" – довольно миниатюрный прибор размером с большой пауэрбанк, которого хватит на несколько запусков.
Для замерзших замков, не поддающихся ключу, Николов рекомендует использовать вот такой лайфхак:
"На пламени зажигалки нагрейте ключ до обжигающего состояния и вставьте его в скважину. Это помогает даже в сильный мороз. Только никакого кипятка, это же вода, и скоро все опять замерзнет. Есть на такие случаи специальные спреи, вот ими хорошо бы обзавестись", – заключил эксперт.
Ранее директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и подорожания запчастей.
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Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаАвтомобильЗимаИлья НиколовБезопасность
 
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