https://crimea.ria.ru/20231204/bezopasnyy-start-avtomekhanik-nazval-glavnye-pravila-zimnikh-poezdok-1133170841.html

Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок

Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок

Автомобиль к зиме необходимо готовить, и для его нормальной работы важно все, от чего зависит движение, но есть вещи, которым следует уделить внимание в первую... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T07:37

2023-12-04T07:37

2023-12-04T07:37

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

автомобиль

зима

илья николов

безопасность

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Автомеханик Илья Николов назвал главные правила зимних поездок Автомеханик Илья Николов назвал главные правила зимних поездок audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Автомобиль к зиме необходимо готовить, и для его нормальной работы важно все, от чего зависит движение, но есть вещи, которым следует уделить внимание в первую очередь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автомеханик Илья Николов.Первое важное – "переобуться", говорит Николов. Если вы этого еще не сделали – поторопитесь, потому что дело не в снеге.В Крыму ставить шипованную резину он не рекомендует, если ваши поездки не сопряжены с регулярным посещением заснеженных горных дорог. Для города лучше выбирать обычную "липучку", говорит Николов, но запастись полезными цепями.Второе важное – обеспечить надежный запуск в преддверии холодов, а это "триединое божество автомобиля: генератор, стартер, аккумулятор", говорит Николов.По его словам, неспециалисту самостоятельно оценить состояние этих элементов будет трудно, поэтому лучше все же наведаться на СТО, где для измерений знаковых параметров есть необходимое оборудование.Если машина не заводится с двух-трех раз, эксперт рекомендует прекратить попытки, чтобы не навредить автомобилю еще больше. Помочь завестись смогут специальные средства и устройства. Так называемый "быстрый старт" – аэрозоль для запуска, имеющий в составе быстроиспаряющийся эфир. А также пуско-зарядное устройство, или "пускач" – довольно миниатюрный прибор размером с большой пауэрбанк, которого хватит на несколько запусков.Для замерзших замков, не поддающихся ключу, Николов рекомендует использовать вот такой лайфхак:Ранее директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и подорожания запчастей.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованияхВ РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение За громкую музыку в авто предложили наказывать общественными работами

https://crimea.ria.ru/20231201/kakoe-nakazanie-grozit-ne-postavivshim-zimnyuyu-rezinu-voditelyam-v-krymu-1133251607.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, автомобиль, зима, илья николов, безопасность