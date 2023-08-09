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В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение

В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение - РИА Новости Крым, 09.08.2023

В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение

РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T07:03

2023-08-09T07:03

2023-08-09T07:03

новости

минтранс россии

пдд (правила дорожного движения)

гибдд

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Минтранс России подготовил проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым вводится новый термин "средняя скорость движения" с соответствующими требованиями и штрафами за их невыполнение. Соответствующий документ рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы, сообщает "Коммерсант".Практика замера средней скорости движения автомобилей и штрафов за ее превышение была отменена два года назад решением ГИБДД. Тогда Верховный суд заявил, что в качестве места совершения правонарушения нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место, а вице-премьер Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам урегулировать пробел в законодательстве.Вопрос длительное время обсуждался, в том числе в Госдуме, где представители ряда регионов требовали вернуть контроль средней скорости для снижения аварийности на дорогах.По словам замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антона Козлова, поправки предусмотрят методику фиксации средней скорости и процедуру вынесения на основании полученных данных штрафных санкций. Все это пропишут в трех документах: постановлении правительства, Правилах дорожного движения и Кодексе об административных правонарушениях.В обновленных правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства". Она будет рассчитываться отношением длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, которое ТС затратило на преодоление этого расстояния. Местом совершения правонарушения будет считаться зона контроля последней камеры в цепочке устройств видеофиксации на участке.Если камера одновременно зафиксировала превышение мгновенной и средней скорости, штраф должен будет выноситься за какое-то одно нарушение, уточнил Козлов. Официальная позиция МВД по-прежнему сводится к тому, что возвращать наказание за превышение средней скорости нельзя до того, как будут устранен ряд других правовых пробелов.В частности, необходимо решить, применять ли наказание к "тихоходам", которых будет обнаруживать система контроля на автомагистрали, где скорость ниже 40 км/ч запрещена. Также есть мнение, что фиксация средней скорости не должна исключать фиксацию мгновенной. Кроме того, необходимо решить проблему с подсудностью, если участок трассы проходит через территории нескольких регионов. По словам Козлова, все эти нюансы будут решены в КоАП.Для фиксации скорости и проведения необходимых расчетов камеры фиксации на дорогах намерены снабдить секундомерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение Не спеши, успеешь: какие правила ПДД чаще всего нарушают водители?

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новости, минтранс россии, пдд (правила дорожного движения), гибдд, марат хуснуллин, закон и право, государственная дума рф, дтп, правительство россии, кодекс об административных правонарушениях, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)