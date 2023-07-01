https://crimea.ria.ru/20230701/kak-snizit-chislo-dtp-s-uchastiem-mopedov-i-voditeley-podrostkov--mnenie-1129699608.html

Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение

Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение

Главной причиной аварий с участием мопедов и мотоциклов является беспечность и невнимательность водителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-07-01T08:24

2023-07-01T08:24

2023-06-30T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл – РИА Новости Крым. Главной причиной аварий с участием мопедов и мотоциклов является беспечность и невнимательность водителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.По мнению эксперта, снижению аварийности способствовало бы соблюдение правил дорожного движения, а также правильное, логичное и вежливое поведение на дороге всех участников движения."Если бы изучение ПДД ввели в обязательный курс школьного образования, то число аварий с участием несовершеннолетних существенно сократилось бы", – считает вице-президент Национального автомобильного союза.Это необходимо, чтобы дети с раннего возраста понимали, что можно и чего нельзя делать на дороге. А также понимали, какие риски могут возникнуть, добавил он.Эксперт подчеркнул, что если "уложить" детям в голову осознание факта, что без водительского удостоверения и знаний правил дорожного движения нельзя ездить по дорогам общественного пользования, аварий с участием мопедов, велосипедов, электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности было бы в разы меньше.При этом Хайцеэр не снимает ответственности и с родителей, которые приобретают своим детям такой транспорт. По его мнению, взрослые должны осознавать уровень риска и в первую очередь быть заинтересованными в том, чтобы ребенок сначала окончил курсы вождения и получил водительское удостоверение, а лишь потом выезжал на дорогу.Ранее под Судаком в Крыму произошло ДТП с участием мопеда и мотоцикла. В результате аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, еще один подросток получил травмы.А в Кореизе 14-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и въехал в стену магазина.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекВ Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста

https://crimea.ria.ru/20230628/v-krymu-posle-dtp-oprokinulas-gazel-postradali-rebenok-i-troe-vzroslykh-1129685828.html

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новости, мнения, пдд (правила дорожного движения), новости крыма, ян хайцеэр, дтп, мототранспорт, общество, безопасность