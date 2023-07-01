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Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение
Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение
Главной причиной аварий с участием мопедов и мотоциклов является беспечность и невнимательность водителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-07-01T08:24
2023-06-30T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл – РИА Новости Крым. Главной причиной аварий с участием мопедов и мотоциклов является беспечность и невнимательность водителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.По мнению эксперта, снижению аварийности способствовало бы соблюдение правил дорожного движения, а также правильное, логичное и вежливое поведение на дороге всех участников движения."Если бы изучение ПДД ввели в обязательный курс школьного образования, то число аварий с участием несовершеннолетних существенно сократилось бы", – считает вице-президент Национального автомобильного союза.Это необходимо, чтобы дети с раннего возраста понимали, что можно и чего нельзя делать на дороге. А также понимали, какие риски могут возникнуть, добавил он.Эксперт подчеркнул, что если "уложить" детям в голову осознание факта, что без водительского удостоверения и знаний правил дорожного движения нельзя ездить по дорогам общественного пользования, аварий с участием мопедов, велосипедов, электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности было бы в разы меньше.При этом Хайцеэр не снимает ответственности и с родителей, которые приобретают своим детям такой транспорт. По его мнению, взрослые должны осознавать уровень риска и в первую очередь быть заинтересованными в том, чтобы ребенок сначала окончил курсы вождения и получил водительское удостоверение, а лишь потом выезжал на дорогу.Ранее под Судаком в Крыму произошло ДТП с участием мопеда и мотоцикла. В результате аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, еще один подросток получил травмы.А в Кореизе 14-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и въехал в стену магазина.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекВ Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста
https://crimea.ria.ru/20230628/v-krymu-posle-dtp-oprokinulas-gazel-postradali-rebenok-i-troe-vzroslykh-1129685828.html
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новости, мнения, пдд (правила дорожного движения), новости крыма, ян хайцеэр, дтп, мототранспорт, общество, безопасность
Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение

Как снизить число ДТП: эксперт предложил сделать ПДД обязательным предметом в школе

08:24 01.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл – РИА Новости Крым. Главной причиной аварий с участием мопедов и мотоциклов является беспечность и невнимательность водителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Основным критерием повышенной аварийности мототранспорта является безалаберность тех, кто ими управляет, а также невнимательность водителей автомобилей, которые часто не могут или не хотят замечать мототранспорт. Еще одна причина трагедий на дорогах – бравада, которая иногда присуща молодым мотоциклистам", – считает Хайцеэр.

По мнению эксперта, снижению аварийности способствовало бы соблюдение правил дорожного движения, а также правильное, логичное и вежливое поведение на дороге всех участников движения.
"Если бы изучение ПДД ввели в обязательный курс школьного образования, то число аварий с участием несовершеннолетних существенно сократилось бы", – считает вице-президент Национального автомобильного союза.
Это необходимо, чтобы дети с раннего возраста понимали, что можно и чего нельзя делать на дороге. А также понимали, какие риски могут возникнуть, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что если "уложить" детям в голову осознание факта, что без водительского удостоверения и знаний правил дорожного движения нельзя ездить по дорогам общественного пользования, аварий с участием мопедов, велосипедов, электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности было бы в разы меньше.
При этом Хайцеэр не снимает ответственности и с родителей, которые приобретают своим детям такой транспорт. По его мнению, взрослые должны осознавать уровень риска и в первую очередь быть заинтересованными в том, чтобы ребенок сначала окончил курсы вождения и получил водительское удостоверение, а лишь потом выезжал на дорогу.
Ранее под Судаком в Крыму произошло ДТП с участием мопеда и мотоцикла. В результате аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, еще один подросток получил травмы.
А в Кореизе 14-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и въехал в стену магазина.
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