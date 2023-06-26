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Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли на автодороге под Судаком, полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T09:21
2023-06-26T09:21
2023-06-26T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли на автодороге под Судаком, полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.Авария произошла накануне вечером на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. В республиканском МВД уточнили, что в результате аварии пострадал и 14-летний пассажир мопеда. С травмами он доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства, не имея права управления им. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликахКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияВ Алуште машина сбила девочку на "зебре"
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, мвд по республике крым
Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
Прокуратура Крыма: мотоциклист и 15-летний подросток погибли в ДТП под Судаком
09:21 26.06.2023 (обновлено: 10:29 26.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли на автодороге под Судаком, полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
Авария произошла накануне вечером на автодороге Алушта-Судак-Феодосия.
"По имеющейся информации, 23-летний водитель мотоцикла, двигаясь со стороны Судака в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла и 15-летний водитель мопеда получили смертельные травмы", - сообщили в прокуратуре республики.
Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.
В республиканском МВД уточнили, что в результате аварии пострадал и 14-летний пассажир мопеда. С травмами он доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства, не имея права управления им. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности.
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