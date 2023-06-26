https://crimea.ria.ru/20230626/smertelnoe-dtp-v-krymu-pogib-mototsiklist-i-postradali-podrostki-1129622063.html

Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток

Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток

Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли на автодороге под Судаком, полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T09:21

2023-06-26T09:21

2023-06-26T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли на автодороге под Судаком, полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.Авария произошла накануне вечером на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. В республиканском МВД уточнили, что в результате аварии пострадал и 14-летний пассажир мопеда. С травмами он доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства, не имея права управления им. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликахКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияВ Алуште машина сбила девочку на "зебре"

https://crimea.ria.ru/20230523/dvoe-podrostkov-na-mopede-postradali-v-dtp-v-krymu-1128909389.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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