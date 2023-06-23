https://crimea.ria.ru/20230623/v-sevastopole-sbili-19-letnyuyu-devushku-na-rolikakh-1129590668.html

В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах

В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах - РИА Новости Крым, 23.06.2023

В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах

В Севастополе 19-летняя девушка попала под колеса легкового автомобиля, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T19:13

2023-06-23T19:13

2023-06-23T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 19-летняя девушка попала под колеса легкового автомобиля, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Авария произошла в пятницу днем на Столетовском проспекте.В результате ДТП девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в городскую больницу. Уточняется, что признаков опьянения у водителя иномарки не установлено.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток за рулем ВАЗа сбил питбайк с детьми – двое пострадавшихСерьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больницеСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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