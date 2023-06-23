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В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах
В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах - РИА Новости Крым, 23.06.2023
В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах
В Севастополе 19-летняя девушка попала под колеса легкового автомобиля, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T19:13
2023-06-23T19:13
2023-06-23T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 19-летняя девушка попала под колеса легкового автомобиля, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Авария произошла в пятницу днем на Столетовском проспекте.В результате ДТП девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в городскую больницу. Уточняется, что признаков опьянения у водителя иномарки не установлено.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток за рулем ВАЗа сбил питбайк с детьми – двое пострадавшихСерьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больницеСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах
МВД: в Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах, она в больнице