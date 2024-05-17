https://crimea.ria.ru/20240517/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-smertelnogo-dtp-na-severe-kryma-1137355776.html

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено в Крыму после смертельного ДТП на... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T11:59

2024-05-17T11:59

2024-05-17T11:59

крым

прокуратура республики крым

дтп в крыму и севастополе

дтп

новости крыма

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено в Крыму после смертельного ДТП на автодороге Симферополь - Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Пассажир Daewoo Nexia была смертельно травмирована в результате аварии в четверг, 16 мая. Как сообщили в МВД Крыма, водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Красноперекопска из Симферополя, отвлекся от дорожной обстановки и врезался в "КамАЗ", который объезжал автомобиль дорожных служб "ГАЗель". По инерции "КамАЗ" продолжил движение и столкнулся с легковым Daewoo Nexia, а после – с автомобилем дорожных служб.Расследование смертельного ДТП взяла на контроль прокуратура региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановкуВ Симферополе на объездной Mercedes снес ограждение и вылетел с дороги14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, дтп, новости крыма, пдд (правила дорожного движения)