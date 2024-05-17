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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма
Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено в Крыму после смертельного ДТП на... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T11:59
2024-05-17T11:59
2024-05-17T11:59
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прокуратура республики крым
дтп в крыму и севастополе
дтп
новости крыма
пдд (правила дорожного движения)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено в Крыму после смертельного ДТП на автодороге Симферополь - Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Пассажир Daewoo Nexia была смертельно травмирована в результате аварии в четверг, 16 мая. Как сообщили в МВД Крыма, водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Красноперекопска из Симферополя, отвлекся от дорожной обстановки и врезался в "КамАЗ", который объезжал автомобиль дорожных служб "ГАЗель". По инерции "КамАЗ" продолжил движение и столкнулся с легковым Daewoo Nexia, а после – с автомобилем дорожных служб.Расследование смертельного ДТП взяла на контроль прокуратура региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановкуВ Симферополе на объездной Mercedes снес ограждение и вылетел с дороги14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, дтп, новости крыма, пдд (правила дорожного движения)
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма
Уголовное дело возбуждено в Крыму после гибели женщины в зажатом грузовиками авто