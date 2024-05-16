https://crimea.ria.ru/20240516/rassledovanie-dtp-s-dvumya-gruzovikami-kontroliruet-prokuratura-kryma-1137342867.html

Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма

Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма

Прокуратура Крыма проконтролирует ход расследования обстоятельств смертельного ДТП с участием двух грузовиков, "ГАЗели" и легковушки в Первомайском районе. О... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T19:06

2024-05-16T19:06

2024-05-16T19:07

дтп

дтп в крыму и севастополе

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прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проконтролирует ход расследования обстоятельств смертельного ДТП с участием двух грузовиков, "ГАЗели" и легковушки в Первомайском районе. О этом сообщает пресс-служба ведомства.В настоящее время веодмство проводит проверку всех обстоятельств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее в МВД республики сообщили, что 35-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Красноперекопска из Симферополя, отвлекся от дорожной обстановки и врезался в "КамАЗ" с полуприцепом, который объезжал автомобиль дорожных служб "ГАЗель".В результате легковой автомобиль зажало между двум большегрузами. Женщина, которая в нем находилась, скончалась от полученных травм на месте.15 мая в Симферополе грузовик врезался в легковую машину, водитель которой в результате ДТП получил травмы. 57-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановкуВ Симферополе на объездной Mercedes снес ограждение и вылетел с дороги14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым