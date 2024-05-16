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Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма
Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма
Прокуратура Крыма проконтролирует ход расследования обстоятельств смертельного ДТП с участием двух грузовиков, "ГАЗели" и легковушки в Первомайском районе. О... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T19:06
2024-05-16T19:07
дтп
дтп в крыму и севастополе
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проконтролирует ход расследования обстоятельств смертельного ДТП с участием двух грузовиков, "ГАЗели" и легковушки в Первомайском районе. О этом сообщает пресс-служба ведомства.В настоящее время веодмство проводит проверку всех обстоятельств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее в МВД республики сообщили, что 35-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Красноперекопска из Симферополя, отвлекся от дорожной обстановки и врезался в "КамАЗ" с полуприцепом, который объезжал автомобиль дорожных служб "ГАЗель".В результате легковой автомобиль зажало между двум большегрузами. Женщина, которая в нем находилась, скончалась от полученных травм на месте.15 мая в Симферополе грузовик врезался в легковую машину, водитель которой в результате ДТП получил травмы. 57-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановкуВ Симферополе на объездной Mercedes снес ограждение и вылетел с дороги14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым
Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма

Расследование смертельного ДТП с двумя большегрузами в Крыму взяла на контроль прокуратура

19:06 16.05.2024 (обновлено: 19:07 16.05.2024)
 
© МВД по Республике КрымДТП на а/д Симферополь - Красноперекопск. 16 мая 2024 года
ДТП на а/д Симферополь - Красноперекопск. 16 мая 2024 года
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проконтролирует ход расследования обстоятельств смертельного ДТП с участием двух грузовиков, "ГАЗели" и легковушки в Первомайском районе. О этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью" произошло ДТП с участием автомобилей "КамАЗ", "МАН", Daewoo Nexia и "ГАЗель некст". Один человек скончался от полученных травм, еще один получил травмы", - сообщает Telegram-канал ведомства.

В настоящее время веодмство проводит проверку всех обстоятельств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в МВД республики сообщили, что 35-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Красноперекопска из Симферополя, отвлекся от дорожной обстановки и врезался в "КамАЗ" с полуприцепом, который объезжал автомобиль дорожных служб "ГАЗель".
В результате легковой автомобиль зажало между двум большегрузами. Женщина, которая в нем находилась, скончалась от полученных травм на месте.
15 мая в Симферополе грузовик врезался в легковую машину, водитель которой в результате ДТП получил травмы. 57-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение.
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