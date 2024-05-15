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В Крыму грузовик влетел на встречке в легковушку – пострадал водитель
В Крыму грузовик влетел на встречке в легковушку – пострадал водитель - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Крыму грузовик влетел на встречке в легковушку – пострадал водитель
В Симферополе грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковую машину, водитель которой в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T11:50
2024-05-15T11:50
2024-05-15T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковую машину, водитель которой в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, авария произошла 15 марта в 8 часов утра на проспекте Победы в направлении села Трудовое. 40-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным авто Daewoo Nexia.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановкуНа севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Крыму грузовик влетел на встречке в легковушку – пострадал водитель
В ДТП с грузовиком и легковым авто в Симферополе пострадал один из водителей – МВД
11:50 15.05.2024 (обновлено: 11:51 15.05.2024)