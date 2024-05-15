https://crimea.ria.ru/20240515/v-krymu-gruzovik-vletel-na-vstrechke-v-legkovushku--postradal-voditel-1137291371.html

В Крыму грузовик влетел на встречке в легковушку – пострадал водитель

В Крыму грузовик влетел на встречке в легковушку – пострадал водитель - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Крыму грузовик влетел на встречке в легковушку – пострадал водитель

В Симферополе грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковую машину, водитель которой в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T11:50

2024-05-15T11:50

2024-05-15T11:51

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковую машину, водитель которой в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, авария произошла 15 марта в 8 часов утра на проспекте Победы в направлении села Трудовое. 40-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным авто Daewoo Nexia.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановкуНа севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани

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2024

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