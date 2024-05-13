https://crimea.ria.ru/20240513/na-severe-kryma-stolknulis-tri-avto-pyat-chelovek-postradali-1137233398.html

На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали

На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали - РИА Новости Крым, 13.05.2024

На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали

Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T13:18

2024-05-13T13:18

2024-05-13T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Уточняется, что инцидент произошел на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" около поселка Октябрьское в 20:20 в минувшее воскресенье.По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Симферополя, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения.В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Cruze, водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Passat. Все пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение, уточнили в ведомстве.Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего."Ход проверки взят на контроль прокуратурой Республики Крым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в республиканском надзорном ведомстве.Также в воскресенье на трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения двух автомобилей один съехал в кювет и перевернулся.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на КубаниВ ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" МакеевВодитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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