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На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали - РИА Новости Крым, 13.05.2024
На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T13:18
2024-05-13T13:18
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Уточняется, что инцидент произошел на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" около поселка Октябрьское в 20:20 в минувшее воскресенье.По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Симферополя, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения.В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Cruze, водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Passat. Все пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение, уточнили в ведомстве.Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего."Ход проверки взят на контроль прокуратурой Республики Крым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в республиканском надзорном ведомстве.Также в воскресенье на трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения двух автомобилей один съехал в кювет и перевернулся.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на КубаниВ ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" МакеевВодитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали

Пять человек пострадали в тройном ДТП в Красногвардейском районе Крыма

13:18 13.05.2024
 
© МВД по Республике КрымНа севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Уточняется, что инцидент произошел на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" около поселка Октябрьское в 20:20 в минувшее воскресенье.
По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Симферополя, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения.
"В результате авто Chevrolet Cruze столкнулся с Volkswagen Passat под управлением водителя 1993 г.р., который двигался во встречном направлении, - сказано в сообщении. - После этого Volkswagen по касательной столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением 64-летнего водителя, который двигался со стороны Джанкоя".
В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Cruze, водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Passat. Все пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение, уточнили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.
"Ход проверки взят на контроль прокуратурой Республики Крым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в республиканском надзорном ведомстве.
Также в воскресенье на трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения двух автомобилей один съехал в кювет и перевернулся.
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