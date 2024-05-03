https://crimea.ria.ru/20240503/voditel-marshrutki-pod-narkotikami-ustroil-dtp-v-sevastopole-1137010196.html

Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе

Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе

В Севастополе под суд пойдет водитель маршрутного автобуса, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП. Об этом сообщили в главном управлении СК... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T12:12

2024-05-03T12:12

2024-05-03T12:18

севастополь

крымский следком

дтп

наркотики

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет водитель маршрутного автобуса, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП. Об этом сообщили в главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ведомстве уточнили, что после прохождения предрейсового медицинского осмотра водитель употребил наркотическое вещество и на момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд.

https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-poymali-pyanogo-voditelya-reysovogo-avtobusa-s-passazhirami-1136703159.html

севастополь

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2024

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севастополь, крымский следком, дтп, наркотики, закон и право, новости крыма