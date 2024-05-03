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Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе
Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе
В Севастополе под суд пойдет водитель маршрутного автобуса, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП. Об этом сообщили в главном управлении СК... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T12:12
2024-05-03T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет водитель маршрутного автобуса, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП. Об этом сообщили в главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ведомстве уточнили, что после прохождения предрейсового медицинского осмотра водитель употребил наркотическое вещество и на момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд.
https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-poymali-pyanogo-voditelya-reysovogo-avtobusa-s-passazhirami-1136703159.html
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севастополь, крымский следком, дтп, наркотики, закон и право, новости крыма
Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе

В Севастополе водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП с пострадавшей

12:12 03.05.2024 (обновлено: 12:18 03.05.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВодитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе
Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет водитель маршрутного автобуса, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП. Об этом сообщили в главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в октябре прошлого года.
"48-летний водитель микроавтобуса Mersedes следовал по регулярному пассажирскому маршруту. Не соблюдая дистанцию и скоростной режим, он допустил столкновение с автобусом на остановке "ул. Меньшикова". В результате ДТП 64-летней пассажирке маршрутного такси был причинен тяжкий вред здоровью", - рассказали в СК.
В ведомстве уточнили, что после прохождения предрейсового медицинского осмотра водитель употребил наркотическое вещество и на момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения.
Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд.
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