https://crimea.ria.ru/20250303/avtomobil-vletel-v-tolpu-v-germanii--dva-cheloveka-pogibli-i-25-raneny-1144610962.html
Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T16:16
2025-03-03T16:16
2025-03-03T16:25
германия
новости
происшествия
автомобиль
скорая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144611321_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e97f5efd6d630cfec79dc47eae161f2f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в силовых структурах.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild*, водитель автомобиля уже задержан.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144611321_360:0:1440:810_1920x0_80_0_0_81568cc5040dc176a97e4e44d67f4cee.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, новости, происшествия, автомобиль, скорая помощь
Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
Два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в Германии
16:16 03.03.2025 (обновлено: 16:25 03.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в силовых структурах.
"Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы", – сказано в публикации со ссылкой на правоохранителей.
Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
По данным Bild*, водитель автомобиля уже задержан.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.