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Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T16:16
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германия
новости
происшествия
автомобиль
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в силовых структурах.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild*, водитель автомобиля уже задержан.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
германия, новости, происшествия, автомобиль, скорая помощь
Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены

Два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в Германии

16:16 03.03.2025 (обновлено: 16:25 03.03.2025)
 
© © Getty Images / picture alliance / René PriebeМесто наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
© © Getty Images / picture alliance / René Priebe
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы", – сказано в публикации со ссылкой на правоохранителей.

Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
По данным Bild*, водитель автомобиля уже задержан.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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ГерманияНовостиПроисшествияАвтомобильСкорая помощь
 
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