https://crimea.ria.ru/20250303/avtomobil-vletel-v-tolpu-v-germanii--dva-cheloveka-pogibli-i-25-raneny-1144610962.html

Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены

Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены

Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T16:16

2025-03-03T16:16

2025-03-03T16:25

германия

новости

происшествия

автомобиль

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Минимум два человека погибли и 25 ранены при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на источники в силовых структурах.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре Мангейма. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.По данным Bild*, водитель автомобиля уже задержан.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, новости, происшествия, автомобиль, скорая помощь