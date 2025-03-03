https://crimea.ria.ru/20250303/mnogodetnye-semi-sevastopolya-smogut-vernut-50-platy-za-obuchenie-detey-1144608018.html

Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей

Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей

В Севастополе многодетным семьям компенсируют до 50% стоимости обучения одного из детей, сообщает правительство региона. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T14:53

2025-03-03T14:53

2025-03-03T14:54

севастополь

новости севастополя

выплаты и компенсации

многодетная семья

образование в крыму и севастополе

высшее образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122220673_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_fec5630c252040d0f8d5b844a70d489d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям компенсируют до 50% стоимости обучения одного из детей, сообщает правительство региона.Компенсация распространяется на обучение в колледжах, техникумах и вузах. Право на компенсацию возникает с момента рождения в семье третьего ребенка с 1 января 2025 года.Если ребенок уже обучается на платной основе, компенсация начисляется с 1 января 2025 года или с начала следующего учебного года, отметили в правительстве.Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в департамент образования Севастополя с заявлением и паспортом.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий – выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газВ Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысячИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, многодетная семья, образование в крыму и севастополе, высшее образование