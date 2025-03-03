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Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей
Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей
В Севастополе многодетным семьям компенсируют до 50% стоимости обучения одного из детей, сообщает правительство региона. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:53
2025-03-03T14:54
севастополь
новости севастополя
выплаты и компенсации
многодетная семья
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям компенсируют до 50% стоимости обучения одного из детей, сообщает правительство региона.Компенсация распространяется на обучение в колледжах, техникумах и вузах. Право на компенсацию возникает с момента рождения в семье третьего ребенка с 1 января 2025 года.Если ребенок уже обучается на платной основе, компенсация начисляется с 1 января 2025 года или с начала следующего учебного года, отметили в правительстве.Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в департамент образования Севастополя с заявлением и паспортом.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий – выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газВ Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысячИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале
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севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, многодетная семья, образование в крыму и севастополе, высшее образование
Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей

В Севастополе многодетным семьям компенсируют до 50% платы за обучение одного из детей

14:53 03.03.2025 (обновлено: 14:54 03.03.2025)
 
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Студентка за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям компенсируют до 50% стоимости обучения одного из детей, сообщает правительство региона.
"На заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева в рамках реализации нацпроекта "Семья" принято постановление о компенсации до 50% стоимости обучения для одного из детей многодетных семей при рождении третьего или последующего ребенка", - говорится в сообщении.
Компенсация распространяется на обучение в колледжах, техникумах и вузах. Право на компенсацию возникает с момента рождения в семье третьего ребенка с 1 января 2025 года.
Если ребенок уже обучается на платной основе, компенсация начисляется с 1 января 2025 года или с начала следующего учебного года, отметили в правительстве.
Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в департамент образования Севастополя с заявлением и паспортом.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий – выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.
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СевастопольНовости СевастополяВыплаты и компенсацииМногодетная семьяОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образование
 
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