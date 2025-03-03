https://crimea.ria.ru/20250303/samozapret-na-kredity-ustanovili-okolo-17-mln-rossiyan-za-dva-dnya-1144609385.html

Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня

Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня

Около 1,7 млн россиян установили запрет на кредиты и займы через Госуслуги за первые два дня работы сервиса. Об этом сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T15:16

2025-03-03T15:16

2025-03-03T15:22

новости

госуслуги

минцифры рф

деньги

банк

общество

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_204023e9f5f4c0a7a576b686487b19bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Около 1,7 млн россиян установили запрет на кредиты и займы через Госуслуги за первые два дня работы сервиса. Об этом сообщили в Минцифры РФ.Виртуальный помощник сайта Робот Макс дал больше 3 миллионов консультаций о добровольном запрете на кредитование.Больше всего заявления подавали в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.У подавших заявление на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на Госуслугах.Снять запрет можно в любой момент также с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении "Госключ".Ранее сообщали, что Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги за отгулы и безопасные кредиты: что ждет россиян в мартеКрым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причинаОбманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, госуслуги, минцифры рф, деньги, банк, общество, кредит