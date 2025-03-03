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Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня
Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня
Около 1,7 млн россиян установили запрет на кредиты и займы через Госуслуги за первые два дня работы сервиса. Об этом сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T15:16
2025-03-03T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Около 1,7 млн россиян установили запрет на кредиты и займы через Госуслуги за первые два дня работы сервиса. Об этом сообщили в Минцифры РФ.Виртуальный помощник сайта Робот Макс дал больше 3 миллионов консультаций о добровольном запрете на кредитование.Больше всего заявления подавали в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.У подавших заявление на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на Госуслугах.Снять запрет можно в любой момент также с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении "Госключ".Ранее сообщали, что Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги за отгулы и безопасные кредиты: что ждет россиян в мартеКрым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причинаОбманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит
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7 495 645-6601
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новости, госуслуги, минцифры рф, деньги, банк, общество, кредит
Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня

На Госуслугах заработал сервис по самозапрету кредитов

15:16 03.03.2025 (обновлено: 15:22 03.03.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПриложение Госуслуги на экране
Приложение Госуслуги на экране - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Около 1,7 млн россиян установили запрет на кредиты и займы через Госуслуги за первые два дня работы сервиса. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
"Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя – 53 года", – сообщили в министерстве.
Виртуальный помощник сайта Робот Макс дал больше 3 миллионов консультаций о добровольном запрете на кредитование.
Больше всего заявления подавали в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
У подавших заявление на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на Госуслугах.
Снять запрет можно в любой момент также с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении "Госключ".
Ранее сообщали, что Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения.
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НовостиГосуслугиМинцифры РФДеньгиБанкОбществоКредит
 
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