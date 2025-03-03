https://crimea.ria.ru/20250303/chislo-polzovateley-semeynogo-banka-vtb-v-krymu-vyroslo-v-dva-raza-1144612724.html
Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза
Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза
К сервису "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО) подключились уже порядка 40 тысяч жителей Крыма и Севастополя – количество пользователей выросло вдвое с начала... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T17:02
2025-03-03T17:02
2025-03-03T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. К сервису "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО) подключились уже порядка 40 тысяч жителей Крыма и Севастополя – количество пользователей выросло вдвое с начала года, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Создать "семейную группу" можно в мобильном приложении банка ВТБ Онлайн (6+). Клиенту нужно зайти в приложение, перейти в профиль и в разделе "Близкие" нажать "Пригласить". Также ему необходимо ввести данные участника, которому придет приглашение. Для этого нужно указать ФИО, дату рождения и номер телефона (не обязательно члена семьи — подтверждение родства не требуется). После подтверждения со стороны приглашенного клиента его добавят в семейный круг пользователя.В группу можно пригласить до пяти человек. При этом один человек может состоять только в одной группе.Участники "Семейного банка" смогут получить повышенный кешбэк за покупки, скидки на мобильную связь и страхование. Также им доступны другие специальные предложения от банка и партнеров. Члены группы могут распределять траты и получать больше кешбэка в десяти категориях, которые можно выбрать на семью.Каждый участник группы сможет получать скидку 20% на страховые продукты и сотовую связь ВТБ Мобайл. Важно, что все близкие должны иметь подписку ВТБ Плюс. При оформлении "Семейного банка" каждый получит 60 бесплатных дней на нее, а далее цена составит 199 рублей в месяц вместо 249.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneRHTxQf38Q
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втб, рнкб (пао), банк, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. К сервису "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО) подключились уже порядка 40 тысяч жителей Крыма и Севастополя – количество пользователей выросло вдвое с начала года, сообщает РНКБ Банк (ПАО).
Создать "семейную группу" можно в мобильном приложении банка ВТБ Онлайн (6+). Клиенту нужно зайти в приложение, перейти в профиль и в разделе "Близкие" нажать "Пригласить". Также ему необходимо ввести данные участника, которому придет приглашение. Для этого нужно указать ФИО, дату рождения и номер телефона (не обязательно члена семьи — подтверждение родства не требуется). После подтверждения со стороны приглашенного клиента его добавят в семейный круг пользователя.
В группу можно пригласить до пяти человек. При этом один человек может состоять только в одной группе.
Участники "Семейного банка" смогут получить повышенный кешбэк за покупки, скидки на мобильную связь и страхование. Также им доступны другие специальные предложения от банка и партнеров. Члены группы могут распределять траты и получать больше кешбэка в десяти категориях, которые можно выбрать на семью.
Чтобы подключиться к "Семейному банку", нужно быть клиентом ВТБ. Оформить карту банка можно в любом офисе РНКБ на территории полуострова или через мобильного специалиста банка, который приедет в удобное место и время. На сегодняшний день выездной сервис ВТБ доступен жителям Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Ялты, Белогорска, Феодосии, Керчи и поселка городского типа Гвардейское.
Каждый участник группы сможет получать скидку 20% на страховые продукты и сотовую связь ВТБ Мобайл. Важно, что все близкие должны иметь подписку ВТБ Плюс. При оформлении "Семейного банка" каждый получит 60 бесплатных дней на нее, а далее цена составит 199 рублей в месяц вместо 249.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneRHTxQf38Q