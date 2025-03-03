https://crimea.ria.ru/20250303/chislo-polzovateley-semeynogo-banka-vtb-v-krymu-vyroslo-v-dva-raza-1144612724.html

Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза

Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза

К сервису "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО) подключились уже порядка 40 тысяч жителей Крыма и Севастополя – количество пользователей выросло вдвое с начала... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T17:02

2025-03-03T17:02

2025-03-03T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. К сервису "Семейный банк" от Банк ВТБ (ПАО) подключились уже порядка 40 тысяч жителей Крыма и Севастополя – количество пользователей выросло вдвое с начала года, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Создать "семейную группу" можно в мобильном приложении банка ВТБ Онлайн (6+). Клиенту нужно зайти в приложение, перейти в профиль и в разделе "Близкие" нажать "Пригласить". Также ему необходимо ввести данные участника, которому придет приглашение. Для этого нужно указать ФИО, дату рождения и номер телефона (не обязательно члена семьи — подтверждение родства не требуется). После подтверждения со стороны приглашенного клиента его добавят в семейный круг пользователя.В группу можно пригласить до пяти человек. При этом один человек может состоять только в одной группе.Участники "Семейного банка" смогут получить повышенный кешбэк за покупки, скидки на мобильную связь и страхование. Также им доступны другие специальные предложения от банка и партнеров. Члены группы могут распределять траты и получать больше кешбэка в десяти категориях, которые можно выбрать на семью.Каждый участник группы сможет получать скидку 20% на страховые продукты и сотовую связь ВТБ Мобайл. Важно, что все близкие должны иметь подписку ВТБ Плюс. При оформлении "Семейного банка" каждый получит 60 бесплатных дней на нее, а далее цена составит 199 рублей в месяц вместо 249.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneRHTxQf38Q

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, рнкб (пао), банк, крым, новости крыма