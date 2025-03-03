https://crimea.ria.ru/20250303/novyy-prezident-abkhazii-nazval-otnosheniya-s-rossiey-klyuchevym-napravleniem-1144609732.html

Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением

Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением

Взаимоотношения с Россией являются ключевым направлением для Абхазии, их необходимо всесторонне развивать. Об этом заявил избранный президент республики Бадра... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T17:24

2025-03-03T17:24

2025-03-03T17:24

абхазия

россия

выборы

политика

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Взаимоотношения с Россией являются ключевым направлением для Абхазии, их необходимо всесторонне развивать. Об этом заявил избранный президент республики Бадра Гунба на пресс-конференции.Гунба отметил, что в последние годы уровень взаимодействия Сухума и Москвы снижался, и на своей новой должности он считает важным наращивать взаимодействие с РФ во всех областях.Лидер республики добавил, что у него нет никаких преград в вопросе взаимодействия с политическими партиями, и он готов включить в свою команду представителей оппозиции ради совместной реализации намеченных планов.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии. За Гунбу проголосовали 54,73%, оппозиционера Адгура Ардзинбу – 41,54%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, россия, выборы, политика, сотрудничество