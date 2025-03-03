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Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
Взаимоотношения с Россией являются ключевым направлением для Абхазии, их необходимо всесторонне развивать. Об этом заявил избранный президент республики Бадра... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T17:24
2025-03-03T17:24
2025-03-03T17:24
абхазия
россия
выборы
политика
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Взаимоотношения с Россией являются ключевым направлением для Абхазии, их необходимо всесторонне развивать. Об этом заявил избранный президент республики Бадра Гунба на пресс-конференции.Гунба отметил, что в последние годы уровень взаимодействия Сухума и Москвы снижался, и на своей новой должности он считает важным наращивать взаимодействие с РФ во всех областях.Лидер республики добавил, что у него нет никаких преград в вопросе взаимодействия с политическими партиями, и он готов включить в свою команду представителей оппозиции ради совместной реализации намеченных планов.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии. За Гунбу проголосовали 54,73%, оппозиционера Адгура Ардзинбу – 41,54%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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абхазия, россия, выборы, политика, сотрудничество
Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
Взаимоотношения с РФ являются ключевым направлением для Абхазии – президент Гунба
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Взаимоотношения с Россией являются ключевым направлением для Абхазии, их необходимо всесторонне развивать. Об этом заявил избранный президент республики Бадра Гунба на пресс-конференции.
"Одно из важных, главных направлений, на котором я лично сосредоточу свое внимание – это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление", – приводит его слова РИА Новости.
Гунба отметил, что в последние годы уровень взаимодействия Сухума и Москвы снижался, и на своей новой должности он считает важным наращивать взаимодействие с РФ во всех областях.
Лидер республики добавил, что у него нет никаких преград в вопросе взаимодействия с политическими партиями, и он готов включить в свою команду представителей оппозиции ради совместной реализации намеченных планов.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
По данным ЦИК
, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии. За Гунбу проголосовали 54,73%, оппозиционера Адгура Ардзинбу – 41,54%.
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