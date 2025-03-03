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В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, в понедельник возвращены из Украины в Россию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T16:52
2025-03-03T17:07
татьяна москалькова
новости
курская область
россия
эвакуация
скорая помощь
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, в понедельник возвращены из Украины в Россию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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татьяна москалькова, новости, курская область, россия, эвакуация, скорая помощь, украина
Материал дополняется
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области

Москалькова: в Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области

16:52 03.03.2025 (обновлено: 17:07 03.03.2025)
 
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, в понедельник возвращены из Украины в Россию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле", – сказано в сообщении.
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
1 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
2 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
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В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
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В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
2 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
3 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
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