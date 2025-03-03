https://crimea.ria.ru/20250303/v-rossiyu-iz-ukrainy-vozvrascheny-33-zhitelya-kurskoy-oblasti-1144612537.html

В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области

В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области

33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, в понедельник возвращены из Украины в Россию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T16:52

2025-03-03T16:52

2025-03-03T17:07

татьяна москалькова

новости

курская область

россия

эвакуация

скорая помощь

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, в понедельник возвращены из Украины в Россию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241217/zapad-zamalchivaet-strashnye-prestupleniya-vsu-v-selidovo-1142690915.html

курская область

россия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, новости, курская область, россия, эвакуация, скорая помощь, украина