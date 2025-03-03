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В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
Москалькова: в Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
16:52 03.03.2025 (обновлено: 17:07 03.03.2025)
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, в понедельник возвращены из Украины в Россию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле", – сказано в сообщении.
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
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В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
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В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
© Татьяна МоскальковаВ Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
3 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
1 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
2 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
3 из 3
В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
© Татьяна Москалькова
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