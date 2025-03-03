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В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
В Симферопольском районе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который за полгода похитил у своей 22-летней сестры 14 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T15:43
2025-03-03T15:43
2025-03-03T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который за полгода похитил у своей 22-летней сестры 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Как установили оперативники, подозреваемый знал, что родственница хранит дома крупную сумму денег, и оставаясь в гостях он на протяжении полугода тайно похищал их. Общая сумма ущерба составила 14 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, который в настоящее время арестован, может грозить до десяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин украл у соседа медали и кортики ветеранаВ Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублейМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, новости, происшествия, деньги, симферопольский район, уголовный кодекс, кража
В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
В Крыму мужчина похитил у двоюродной сестры 14 миллионов рублей – МВД
15:43 03.03.2025 (обновлено: 15:47 03.03.2025)