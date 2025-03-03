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В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей

В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей

В Симферопольском районе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который за полгода похитил у своей 22-летней сестры 14 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T15:43

2025-03-03T15:43

2025-03-03T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который за полгода похитил у своей 22-летней сестры 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Как установили оперативники, подозреваемый знал, что родственница хранит дома крупную сумму денег, и оставаясь в гостях он на протяжении полугода тайно похищал их. Общая сумма ущерба составила 14 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, который в настоящее время арестован, может грозить до десяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин украл у соседа медали и кортики ветеранаВ Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублейМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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