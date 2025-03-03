https://crimea.ria.ru/20250303/novosti-svo-armiya-rossii-prodvinulas-vpered-na-trekh-napravleniyakh-1144605569.html

Новости СВО: армия России продвинулась вперед на трех направлениях

Новости СВО: армия России продвинулась вперед на трех направлениях - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Новости СВО: армия России продвинулась вперед на трех направлениях

В зоне специальной военной операции потери ВСУ за сутки составили 1315 боевиков и более сотни единиц техники. На трех направлениях удалось улучшить тактическое... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T13:39

2025-03-03T13:39

2025-03-03T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции потери ВСУ за сутки составили 1315 боевиков и более сотни единиц техники. На трех направлениях удалось улучшить тактическое положение и продвинуться вперед, сообщает Минобороны России.Бойцы группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение противнику в районе города Волчанск. В результате ВСУ потеряли 45 военнослужащих и четыре единицы техники.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка в ДНР, Шийковка, Каменка и Лозовая в Харьковской области.На том направлении противник потерял до 190 человек, а также 15 единиц техники и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих и три единицы техники.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Бои велись в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка в ДНР.В итоге украинская армия потеряла 605 военнослужащих и 12 единиц техники.Бойцы группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Отрадное, Богатырь, Комар, Днепроэнергия, Шевченко, Привольное в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих и 15 единиц техники.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике противника селах Михайловка, Садовое Херсонской Области и Малые Щербаки Запорожской области. Украинская армия на этом направлении потеряла до 70 военнослужащих и семь единиц техникиКроме того, за минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цехам производства и хранения беспилотников на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуацияВ Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛАУдаром Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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