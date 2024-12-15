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Крымский мост сегодня - новости последнего часа
Крымский мост сегодня - новости последнего часа - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Крымский мост сегодня - новости последнего часа
В воскресенье проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T09:53
2024-12-15T09:53
2024-12-15T09:53
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
транспорт
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керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сегодня - новости последнего часа
Крымский мост сегодня - новости последнего часа