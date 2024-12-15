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15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями России

15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями России - РИА Новости Крым, 15.12.2024

15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями России

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями,... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T07:58

2024-12-15T07:58

2024-12-15T07:58

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

черное море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), черное море, новости