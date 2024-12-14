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В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами

В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.12.2024

В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами

Пять мирных жителей Горловки ранены при атаках украинских боевиков. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T21:30

2024-12-14T21:30

2024-12-14T21:30

денис пушилин

горловка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки ранены при атаках украинских боевиков. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, боевики атаковали горожан кассетными боеприпасами.В Никитовском районе дрон ВСУ сбросил взрывчатку на служебный автобус, в результате ранены два сотрудника предприятия.Кроме того, ударами повреждены шесть жилых домов, школа, территориальный центр и два городских автобуса.В течение дня боевики совершили 17 вооруженных атак, выпустив по городу более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.Накануне Пушили сообщил, что над Донецком были сбиты дальнобойные ракеты. Кроме того, ВСУ шесть раз обстреляли регион из HIMARS, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНРВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человекВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

горловка

донецкая народная республика (днр)

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