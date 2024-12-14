https://crimea.ria.ru/20241214/v-gorlovke-vsu-rasstrelyali-mirnykh-zhiteley-kassetnymi-boepripasami-1142621159.html
В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами
В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.12.2024
В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами
Пять мирных жителей Горловки ранены при атаках украинских боевиков. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T21:30
2024-12-14T21:30
2024-12-14T21:30
денис пушилин
горловка
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883814_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_5c4910d7cdb4289bf8fc6e4b579034b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки ранены при атаках украинских боевиков. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, боевики атаковали горожан кассетными боеприпасами.В Никитовском районе дрон ВСУ сбросил взрывчатку на служебный автобус, в результате ранены два сотрудника предприятия.Кроме того, ударами повреждены шесть жилых домов, школа, территориальный центр и два городских автобуса.В течение дня боевики совершили 17 вооруженных атак, выпустив по городу более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.Накануне Пушили сообщил, что над Донецком были сбиты дальнобойные ракеты. Кроме того, ВСУ шесть раз обстреляли регион из HIMARS, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНРВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человекВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883814_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ad99cb727b00064515377279f94ef8ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, горловка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости
В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами
Пять мирных жителей Горловки ранены при ударах ВСУ кассетными боеприпасами и дронами