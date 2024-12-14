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В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами
В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.12.2024
В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами
Пять мирных жителей Горловки ранены при атаках украинских боевиков. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T21:30
2024-12-14T21:30
денис пушилин
горловка
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки ранены при атаках украинских боевиков. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, боевики атаковали горожан кассетными боеприпасами.В Никитовском районе дрон ВСУ сбросил взрывчатку на служебный автобус, в результате ранены два сотрудника предприятия.Кроме того, ударами повреждены шесть жилых домов, школа, территориальный центр и два городских автобуса.В течение дня боевики совершили 17 вооруженных атак, выпустив по городу более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.Накануне Пушили сообщил, что над Донецком были сбиты дальнобойные ракеты. Кроме того, ВСУ шесть раз обстреляли регион из HIMARS, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНРВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человекВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, горловка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости
В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами

Пять мирных жителей Горловки ранены при ударах ВСУ кассетными боеприпасами и дронами

21:30 14.12.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ДНР
Последствия обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки ранены при атаках украинских боевиков. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, боевики атаковали горожан кассетными боеприпасами.
"В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжелые ранения получила 57-летняя женщина, ранения средней степени тяжести получили 61-летний мужчина и 55-летняя женщина", - написал он в Telegram-канале.
В Никитовском районе дрон ВСУ сбросил взрывчатку на служебный автобус, в результате ранены два сотрудника предприятия.
Кроме того, ударами повреждены шесть жилых домов, школа, территориальный центр и два городских автобуса.
В течение дня боевики совершили 17 вооруженных атак, выпустив по городу более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.
Накануне Пушили сообщил, что над Донецком были сбиты дальнобойные ракеты. Кроме того, ВСУ шесть раз обстреляли регион из HIMARS, добавил глава ДНР.
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Денис ПушилинГорловкаПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииНовости
 
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