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Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР

Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР

Два человека погибли и один мирный житель получил ранения в результате детонации взрывных устройств и суббоеприпасов украинских боевиков в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T22:08

2024-12-03T22:08

2024-12-03T22:08

донецкая народная республика (днр)

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ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли и один мирный житель получил ранения в результате детонации взрывных устройств и суббоеприпасов украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщил глава республики Денис Пушилин."В Никитовском районе Горловки при подрыве на одной из дистанционно установленных противником противопехотных мин ПОМ-2 погибла 52-летняя женщина. Кроме того, в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получила 38-летняя женщина", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, на трассе Донецк – Мариуполь, неподалеку от Еленовского моста, при детонации взрывчатки погиб 46-летний сотрудник дорожно-строительной компании, который выполнял ремонтно-восстановительные работы, уточнил Пушилин.Ударами ВСУ повреждены пять жилых домов и частный автомобиль, а также котельная в Горловке.Украинские боевики за сутки выпустили по региону около десяти боеприпасов – били из ствольной артиллерии и применяли ударные дроны, добавил он.21 ноября украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – ПушилинБританские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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