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Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР
Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР
Два человека погибли и один мирный житель получил ранения в результате детонации взрывных устройств и суббоеприпасов украинских боевиков в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T22:08
2024-12-03T22:08
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
денис пушилин
горловка
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли и один мирный житель получил ранения в результате детонации взрывных устройств и суббоеприпасов украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщил глава республики Денис Пушилин."В Никитовском районе Горловки при подрыве на одной из дистанционно установленных противником противопехотных мин ПОМ-2 погибла 52-летняя женщина. Кроме того, в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получила 38-летняя женщина", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, на трассе Донецк – Мариуполь, неподалеку от Еленовского моста, при детонации взрывчатки погиб 46-летний сотрудник дорожно-строительной компании, который выполнял ремонтно-восстановительные работы, уточнил Пушилин.Ударами ВСУ повреждены пять жилых домов и частный автомобиль, а также котельная в Горловке.Украинские боевики за сутки выпустили по региону около десяти боеприпасов – били из ствольной артиллерии и применяли ударные дроны, добавил он.21 ноября украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – ПушилинБританские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, денис пушилин, горловка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР

Два мирных жителя погибли и один пострадал при детонации мин и кассетных боеприпасов в ДНР

22:08 03.12.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОстатки реактивного боеприпаса
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли и один мирный житель получил ранения в результате детонации взрывных устройств и суббоеприпасов украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки при подрыве на одной из дистанционно установленных противником противопехотных мин ПОМ-2 погибла 52-летняя женщина. Кроме того, в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получила 38-летняя женщина", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, на трассе Донецк – Мариуполь, неподалеку от Еленовского моста, при детонации взрывчатки погиб 46-летний сотрудник дорожно-строительной компании, который выполнял ремонтно-восстановительные работы, уточнил Пушилин.
Ударами ВСУ повреждены пять жилых домов и частный автомобиль, а также котельная в Горловке.
Украинские боевики за сутки выпустили по региону около десяти боеприпасов – били из ствольной артиллерии и применяли ударные дроны, добавил он.
21 ноября украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДенис ПушилинГорловкаПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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