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Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла
Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла
В Горловке в результате удара ВСУ без света, воды и тепла осталось 60 тысяч человек. О чрезвычайной ситуации в городе сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T17:43
2024-11-13T17:43
денис пушилин
новости
происшествия
горловка
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Горловке в результате удара ВСУ без света, воды и тепла осталось 60 тысяч человек. О чрезвычайной ситуации в городе сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахты им. Ю.А. Гагарина, шахты "19/20", машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района Донецка.8 ноября в Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося боеприпаса погибла 57-летняя женщина. Обстрелами были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры – два административных здания, амбулатория, котельная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены троеОдин человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУУдар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель
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РИА Новости Крым
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96
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денис пушилин, новости, происшествия, горловка, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла

60 тысяч человек остались без света и тепла в Горловке после удара ВСУ

17:43 13.11.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Горловке в результате удара ВСУ без света, воды и тепла осталось 60 тысяч человек. О чрезвычайной ситуации в городе сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Чрезвычайная ситуация в Горловке: враг нанес удар по городу, оставив без света, воды и тепла 60 тысяч человек. В результате обстрела ВФУ обесточены 143 трансформаторные подстанции", – говорится в сообщении.

Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахты им. Ю.А. Гагарина, шахты "19/20", машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района Донецка.

"Без отопления – 199 жилых домов, 8 школ, 6 дошкольных учреждений, 3 поликлиники. Принимаем все меры для размещения и обогрева людей, а также для восстановления систем жизнеобеспечения города в кратчайшие сроки", – подчеркнул губернатор.

8 ноября в Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося боеприпаса погибла 57-летняя женщина. Обстрелами были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры – два административных здания, амбулатория, котельная.
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