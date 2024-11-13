https://crimea.ria.ru/20241113/udar-vsu-po-gorlovke-obestochil-143-podstantsii--zhiteli-bez-sveta-i-tepla-1141832797.html

Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла

Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла

В Горловке в результате удара ВСУ без света, воды и тепла осталось 60 тысяч человек. О чрезвычайной ситуации в городе сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T17:43

2024-11-13T17:43

2024-11-13T17:43

денис пушилин

новости

происшествия

горловка

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Горловке в результате удара ВСУ без света, воды и тепла осталось 60 тысяч человек. О чрезвычайной ситуации в городе сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Электричество отключилось в жилом массиве "Комсомолец", поселках Комарова, шахты им. Ю.А. Гагарина, шахты "19/20", машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района Донецка.8 ноября в Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося боеприпаса погибла 57-летняя женщина. Обстрелами были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры – два административных здания, амбулатория, котельная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены троеОдин человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУУдар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, новости, происшествия, горловка, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу