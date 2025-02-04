https://crimea.ria.ru/20250204/istorik-nazval-glavnyy-urok-yaltinskoy-konferentsii-dlya-sovremennoy-rossii-1143875285.html

Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России

Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России

Главный урок Ялтинской конференции 1945 года для сегодняшнего дня состоит в том, что Запад будет договариваться только с сильной в военном, экономическом и... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T07:10

2025-02-04T07:10

2025-02-04T07:10

история

ялта-45

великая отечественная война

игорь шишкин

ссср

сша

великобритания

иосиф сталин

франклин делано рузвельт

уинстон черчилль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Главный урок Ялтинской конференции 1945 года для сегодняшнего дня состоит в том, что Запад будет договариваться только с сильной в военном, экономическом и дипломатическом отношениях Россией. Такое мнение высказал эксперт Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым, посвященного 80-летию начала Ялтинской конференции.По словам эксперта, Ялтинско-Потсдамская система была создана в первую очередь потому, что Советский Союз приобрел колоссальную силу, примерно равную силе объединенного Запада. И тогда США и Великобритания пошли на соглашение с СССР.В целом, анализируя итоги Ялтинской конференции, историк подчеркнул, что это был действительно триумф советской дипломатии, поскольку до этого ни Российской империи, ни СССР ни разу в такой мере не удавалось закрепить достигнутые по итогам войн результаты дипломатическими методами.Эксперт также выделил еще один важный итог Ялтинской конференции, который является уроком для сегодняшнего дня. По словам Шишкина, руководству СССР по главе с Иосифом Сталиным удалось заключить итоговый договор таким образом, чтобы его новому главному противнику в лице США было выгодно его соблюдать. Это во многом и обусловило стойкость Ялтинско-Потсдамской системы в период "холодной войны".Ялтинская конференция 1945 года и ее итогиКрымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.В частности, обсуждался вопрос об оккупации Германии и контроле над ней. Было решено, что СССР контролирует восточную часть Германии, Англия – северо-западную, США – юго-западную. Союзные державы пригласили Францию принять участие в оккупации Германии. Район Большого Берлина будет оккупирован силами трех союзных держав.Участниками конференции была принята Декларация об освобожденной Европе. Она предусматривала согласование политики держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. Разногласия возникли по Польше и Югославии. Сталин не соглашался, чтобы Польша получила старые территории, но и не хотел, чтобы она была слабым союзником. После длительных дискуссий было зафиксировано, что восточная граница Польши пройдет вдоль линии Керзона, но западная граница еще не была определена, это было отложено до мирной конференции.На конференции также ставится вопрос об ООН. Учредительную конференцию ООН было решено созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско. В основу ее деятельности был положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами Совета Безопасности (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), каждый из которых имел право заблокировать неприемлемое для себя решение (право вето). Кроме того, Сталин добился согласия партнеров по переговорам на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН был не только СССР, но и Украинская и Белорусская союзные республики как наиболее пострадавшие от войны.Также было подписано соглашение о том, что СССР вступит в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Взамен Советский Союз возвращал контроль над южной частью Сахалина и Курильскими островами, получал право на использование военно-морской базы в Порт-Артуре и Китайско-Восточной железной дороги. Монголия в соответствии с соглашением признавалась независимым государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныПутин назвал шесть принципов нового мироустройстваВ переустройстве мира наступает момент истины – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, ялта-45, великая отечественная война, игорь шишкин, ссср, сша, великобритания, иосиф сталин, франклин делано рузвельт, уинстон черчилль