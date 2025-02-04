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ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем - РИА Новости Крым, 04.02.2025
ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
Ночью над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун". Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T07:12
2025-02-04T07:12
2025-02-04T07:22
новости
министерство обороны рф
азовское море
безопасность
пво
вооруженные силы россии
противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Ночью над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун". Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России.Накануне украинский беспилотник был уничтожен над Каспийским морем. Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, министерство обороны рф, азовское море, безопасность, пво, вооруженные силы россии, противокорабельная ракета "нептун"
ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
Над Азовским морем сбили украинскую ракету большой дальности "Нептун"
07:12 04.02.2025 (обновлено: 07:22 04.02.2025)