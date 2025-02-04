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ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем - РИА Новости Крым, 04.02.2025
ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
Ночью над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун". Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T07:12
2025-02-04T07:22
новости
министерство обороны рф
азовское море
безопасность
пво
вооруженные силы россии
противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Ночью над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун". Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России.Накануне украинский беспилотник был уничтожен над Каспийским морем. Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство обороны рф, азовское море, безопасность, пво, вооруженные силы россии, противокорабельная ракета "нептун"
ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем

Над Азовским морем сбили украинскую ракету большой дальности "Нептун"

07:12 04.02.2025 (обновлено: 07:22 04.02.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Ночью над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун". Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности "Нептун" над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФ.
Накануне украинский беспилотник был уничтожен над Каспийским морем. Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.
В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.
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НовостиМинистерство обороны РФАзовское мореБезопасностьПВОВооруженные силы РоссииПротивокорабельная ракета "Нептун"
 
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