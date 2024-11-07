https://crimea.ria.ru/20241107/bili-iz-artillerii-i-zakidyvali-lepestkami--v-dnr-raneny-troe-1141694901.html
Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое
Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое
Три мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по Донецку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T21:51
2024-11-07T21:51
2024-11-07T21:51
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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горловка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по Донецку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, в освобожденном Селидово на мине "лепесток" подорвался 67-летний мужчина. Он получил ранения средней степени тяжести.Также повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего в течение дня ВСУ трижды били по республике, выпустив около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.Накануне два мирных жителя были ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Также ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали многоэтажки в ШебекиноПять мирных жителей ранены в ГорловкеСевастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое
Три мирных жителя Донецка ранены при обстрелах ВСУ – Пушилин