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Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое
Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое
Три мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по Донецку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T21:51
2024-11-07T21:51
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецк
горловка
денис пушилин
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по Донецку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, в освобожденном Селидово на мине "лепесток" подорвался 67-летний мужчина. Он получил ранения средней степени тяжести.Также повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего в течение дня ВСУ трижды били по республике, выпустив около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.Накануне два мирных жителя были ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Также ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали многоэтажки в ШебекиноПять мирных жителей ранены в ГорловкеСевастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецк, горловка, денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, новости
Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое

Три мирных жителя Донецка ранены при обстрелах ВСУ – Пушилин

21:51 07.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по Донецку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Петровском районе Донецка вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила женщина 1970 года рождения. Кроме того, из-за неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом пострадал 33-летний мужчина", - написал он в своей Telegram-канале.

Кроме того, в освобожденном Селидово на мине "лепесток" подорвался 67-летний мужчина. Он получил ранения средней степени тяжести.
Также повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
Всего в течение дня ВСУ трижды били по республике, выпустив около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.
Накануне два мирных жителя были ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Также ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкГорловкаДенис ПушилинПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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