https://crimea.ria.ru/20241107/bili-iz-artillerii-i-zakidyvali-lepestkami--v-dnr-raneny-troe-1141694901.html

Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое

Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое

Три мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по Донецку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T21:51

2024-11-07T21:51

2024-11-07T21:51

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

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донецк

горловка

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по Донецку в четверг. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, в освобожденном Селидово на мине "лепесток" подорвался 67-летний мужчина. Он получил ранения средней степени тяжести.Также повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего в течение дня ВСУ трижды били по республике, выпустив около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.Накануне два мирных жителя были ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Также ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали многоэтажки в ШебекиноПять мирных жителей ранены в ГорловкеСевастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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