https://crimea.ria.ru/20241107/polzuyas-sluchaem--putin-pozdravil-trampa-s-pobedoy-1141695067.html
"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой
"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой - РИА Новости Крым, 07.11.2024
"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком. Об этом российский лидер... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T21:53
2024-11-07T21:53
2024-11-07T21:57
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
политика
выборы
выборы президента сша
новости
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141695127_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_bad2ebd7840127c684e42e76de7aa0ab.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком. Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления в рамках заседания "Валдайского клуба" в четверг.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата ГосдумыЛавров оценил перспективы отношений с США при ТрампеДжо Байден и Камала Харрис поздравили Дональда Трампа с победой
россия
сша
валдай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141695127_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_a1d90d91969faa35af1a5a853023e964.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, политика, выборы, выборы президента сша, новости, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Материал дополняется
"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой
Путин: Трамп проявил себя мужественным человеком
21:53 07.11.2024 (обновлено: 21:57 07.11.2024)