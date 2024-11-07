https://crimea.ria.ru/20241107/polzuyas-sluchaem--putin-pozdravil-trampa-s-pobedoy-1141695067.html

"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой

"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой - РИА Новости Крым, 07.11.2024

"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком. Об этом российский лидер... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T21:53

2024-11-07T21:53

2024-11-07T21:57

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком. Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления в рамках заседания "Валдайского клуба" в четверг.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата ГосдумыЛавров оценил перспективы отношений с США при ТрампеДжо Байден и Камала Харрис поздравили Дональда Трампа с победой

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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