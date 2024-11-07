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"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой
"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой - РИА Новости Крым, 07.11.2024
"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком. Об этом российский лидер... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T21:53
2024-11-07T21:57
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
политика
выборы
выборы президента сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком. Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления в рамках заседания "Валдайского клуба" в четверг.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата ГосдумыЛавров оценил перспективы отношений с США при ТрампеДжо Байден и Камала Харрис поздравили Дональда Трампа с победой
россия
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владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, политика, выборы, выборы президента сша, новости, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Материал дополняется
"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой

Путин: Трамп проявил себя мужественным человеком

21:53 07.11.2024 (обновлено: 21:57 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком. Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления в рамках заседания "Валдайского клуба" в четверг.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Владимир Путин (политик)РоссияСШАДональд ТрампПолитикаВыборыВыборы президента СШАНовостиВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
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