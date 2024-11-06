Джо Байден и Камала Харрис поздравили Дональда Трампа с победой
Дональда Трампа с победой на выборах президента США поздравили Джо Байден и Камала Харрис
23:24 06.11.2024 (обновлено: 23:28 06.11.2024)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис поздравили с победой на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
"Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис говорили сегодня по телефону, она поздравила его с исторической победой", - цитирует РИА Новости директора по коммуникациям штаба республиканца Стивен Чанг.
О поздравлении Джо Байдена сообщил пул Белого дома. Там также указали, что в четверг действующий президент обратится к нации с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти.
Информация о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США появилась в среду утром. Он набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Трамп станет 47-м президентом США, и лично для него это будет второй срок на этом посту.
После оглашения результатов выборов президента США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, пока же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте Америки неуместно.
Свое мнение по этому поводу высказал и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.
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