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Джо Байден и Камала Харрис поздравили Дональда Трампа с победой

Джо Байден и Камала Харрис поздравили Дональда Трампа с победой - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Джо Байден и Камала Харрис поздравили Дональда Трампа с победой

Действующий президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис поздравили с победой на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T23:24

2024-11-06T23:24

2024-11-06T23:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис поздравили с победой на выборах кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости."Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис говорили сегодня по телефону, она поздравила его с исторической победой", - цитирует РИА Новости директора по коммуникациям штаба республиканца Стивен Чанг.О поздравлении Джо Байдена сообщил пул Белого дома. Там также указали, что в четверг действующий президент обратится к нации с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти.Информация о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США появилась в среду утром. Он набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Трамп станет 47-м президентом США, и лично для него это будет второй срок на этом посту.После оглашения результатов выборов президента США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, пока же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте Америки неуместно.Свое мнение по этому поводу высказал и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в СШАПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнениеТрамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение

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