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В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных - РИА Новости Крым, 30.01.2025
В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
Жительница Запорожской области, гражданка РФ была задержана при попытке взорвать армейскую грузовую машину. Видео совершенного ею правонарушения публикует... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T17:20
2025-01-30T17:20
запорожская область
генпрокуратура россии
новости
происшествия
госизмена
теракт
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Жительница Запорожской области, гражданка РФ была задержана при попытке взорвать армейскую грузовую машину. Видео совершенного ею правонарушения публикует Генпрокуратура РФ.Злоумышленница заложила под кабину грузовика самодельное взрывное устройство. Уголовное дело было возбуждено по статьям за госизмену и покушение на террористический акт. На данный момент оно передано в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе местный житель за государственную измену был осужден на 18 лет заключения в колонии строгого режима. 41-летний житель Севастополя в 2016 году был завербован СБУ и после начала специальной военной операции за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР
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запорожская область, генпрокуратура россии, новости, происшествия, госизмена, теракт, терроризм
В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных

При попытке взорвать военный грузовик в Запорожской области задержана женщина

17:20 30.01.2025
 
© Генпрокуратура РоссииВ Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
© Генпрокуратура России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Жительница Запорожской области, гражданка РФ была задержана при попытке взорвать армейскую грузовую машину. Видео совершенного ею правонарушения публикует Генпрокуратура РФ.
"Лариса Гавриленко добровольно вступила в созданное службой безопасности Украины террористическое сообщество. По заданию СБУ она планировала устроить взрыв, но была задержана", – говорится в сообщении.
Злоумышленница заложила под кабину грузовика самодельное взрывное устройство. Уголовное дело было возбуждено по статьям за госизмену и покушение на террористический акт. На данный момент оно передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Севастополе местный житель за государственную измену был осужден на 18 лет заключения в колонии строгого режима. 41-летний житель Севастополя в 2016 году был завербован СБУ и после начала специальной военной операции за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФ
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