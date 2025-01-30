https://crimea.ria.ru/20250130/v-zaporozhskoy-oblasti-zhenschina-pytalas-vzorvat-mashinu-voennykh-1143810788.html

В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных

В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных

Жительница Запорожской области, гражданка РФ была задержана при попытке взорвать армейскую грузовую машину. Видео совершенного ею правонарушения публикует... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T17:20

2025-01-30T17:20

2025-01-30T17:20

запорожская область

генпрокуратура россии

новости

происшествия

госизмена

теракт

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Жительница Запорожской области, гражданка РФ была задержана при попытке взорвать армейскую грузовую машину. Видео совершенного ею правонарушения публикует Генпрокуратура РФ.Злоумышленница заложила под кабину грузовика самодельное взрывное устройство. Уголовное дело было возбуждено по статьям за госизмену и покушение на террористический акт. На данный момент оно передано в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе местный житель за государственную измену был осужден на 18 лет заключения в колонии строгого режима. 41-летний житель Севастополя в 2016 году был завербован СБУ и после начала специальной военной операции за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, генпрокуратура россии, новости, происшествия, госизмена, теракт, терроризм