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Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс
Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс
Армия России имеет численное и техническое превосходство над Вооруженными силами РФ, и поставки западного вооружения не изменят эту ситуацию. Об этом написал... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T17:30
2025-02-20T17:30
джей ди вэнс
мнения
россия
вооруженные силы россии
украина
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Армия России имеет численное и техническое превосходство над Вооруженными силами РФ, и поставки западного вооружения не изменят эту ситуацию. Об этом написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X.Критикам подхода нынешней американской администрации к украинскому конфликту он указал, что европейские склады вооружений истощены, а промышленность – еще сильнее.В этой ситуации необходимо "стремиться к миру и делать это сейчас", подчеркнул вице-президент США.Накануне на своей странице в соцсети американский лидер назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений мало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ТрампомВстреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоровОтход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
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96
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джей ди вэнс, мнения, россия, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине
Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс

Армия РФ имеет превосходство над ВСУ и оно будет сохраняться независимо от Запада – Вэнс

17:30 20.02.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКладбище погибших военнослужащих ВСУ.
Кладбище погибших военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Армия России имеет численное и техническое превосходство над Вооруженными силами РФ, и поставки западного вооружения не изменят эту ситуацию. Об этом написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X.
"Президент (США Дональд) Трамп имеет дело с реальностью, то есть с фактами. И вот некоторые из них: у русских существенное численное преимущество в силе и вооружении на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", – цитирует пост Вэнса РИА Новости.
Критикам подхода нынешней американской администрации к украинскому конфликту он указал, что европейские склады вооружений истощены, а промышленность – еще сильнее.
В этой ситуации необходимо "стремиться к миру и делать это сейчас", подчеркнул вице-президент США.
Накануне на своей странице в соцсети американский лидер назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений мало.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Джей Ди ВэнсМненияРоссияВооруженные силы РоссииУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия Украине
 
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