https://crimea.ria.ru/20250220/postavki-oruzhiya-kievu-ne-spasut-vsu--vitse-prezident-ssha-vens-1144343931.html

Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс

Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Поставки оружия Киеву не спасут ВСУ – вице-президент США Вэнс

Армия России имеет численное и техническое превосходство над Вооруженными силами РФ, и поставки западного вооружения не изменят эту ситуацию. Об этом написал... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T17:30

2025-02-20T17:30

2025-02-20T17:30

джей ди вэнс

мнения

россия

вооруженные силы россии

украина

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Армия России имеет численное и техническое превосходство над Вооруженными силами РФ, и поставки западного вооружения не изменят эту ситуацию. Об этом написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X.Критикам подхода нынешней американской администрации к украинскому конфликту он указал, что европейские склады вооружений истощены, а промышленность – еще сильнее.В этой ситуации необходимо "стремиться к миру и делать это сейчас", подчеркнул вице-президент США.Накануне на своей странице в соцсети американский лидер назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений мало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ТрампомВстреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоровОтход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джей ди вэнс, мнения, россия, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине