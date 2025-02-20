https://crimea.ria.ru/20250220/nedelyu-bez-urokov-v-krymu-pochti-500-shkolnikov-otpravili-na-karantin-1144342152.html

Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин

Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин

В Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог значительно превышен. Об этом рассказали РИА Новости... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T17:43

2025-02-20T17:43

2025-02-20T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог значительно превышен. Об этом рассказали РИА Новости Крым в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму.Учебное заведение не будет работать до 25 февраля. На данный момент по Ленинскому району закрыто девять классов в четырех школах. А также три группы в детских садах. Всего на карантине находятся больше 700 детей.И добавили, что в Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Уже зарегистрировано больше 13000 заболевших. Из них каждый второй – ребенок.На прошлой неделе в Республике Крым и Севастополе в 66 школах на дистанционном обучении находилось 184 класса. В 41 дошкольном образовательном учреждениях закрывалось 58 групп. Полностью на дистанционном обучении находились пять школ", – сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора Крыма.Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост сезонных инфекций и коронавируса, но статистика должна пойти на спад с середины марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозыВ Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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