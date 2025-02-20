Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин
Больше 700 детей в Ленинском районе Крыма на карантине из-за ОРВИ – Роспотребнадзор
17:43 20.02.2025 (обновлено: 17:55 20.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог значительно превышен. Об этом рассказали РИА Новости Крым в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму.
"Школу закрыли в связи с ростом заболеваемости по ОРВИ. Там закрывались классы. И по всей школе был превышен эпидемический порог в 20%. Пока на данный момент по Ленинскому району это единичный случай. Но показатель по району растет", – пояснили в ведомстве.
Учебное заведение не будет работать до 25 февраля. На данный момент по Ленинскому району закрыто девять классов в четырех школах. А также три группы в детских садах. Всего на карантине находятся больше 700 детей.
"В Керчи у нас ситуация немного сложнее. Там в восьми школах закрыты 14 классов и шесть детских групп. Общее количество около 370 детей", – добавили в Роспотребнадзоре.
И добавили, что в Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Уже зарегистрировано больше 13000 заболевших. Из них каждый второй – ребенок.
На прошлой неделе в Республике Крым и Севастополе в 66 школах на дистанционном обучении находилось 184 класса. В 41 дошкольном образовательном учреждениях закрывалось 58 групп. Полностью на дистанционном обучении находились пять школ", – сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора Крыма.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост сезонных инфекций и коронавируса, но статистика должна пойти на спад с середины марта.
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