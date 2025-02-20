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Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе
Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе
В 2024 году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом со ссылкой на главу ЦБ... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T13:45
2025-02-20T13:45
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эльвира набиуллина
центробанк рф
заморозка активов россии
замороженные российские активы
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ 20 фев — РИА Новости Крым. В 2024 году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.После замораживания российских активов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал различные схемы по высвобождению средств. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе. В МИД РФ неоднократно предупреждали об ответе Москвы на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начала использовать замороженные иностранные активыКонфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
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россия, новости, эльвира набиуллина, центробанк рф, заморозка активов россии, замороженные российские активы, экономика, деньги
Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе

На Западе в 2024 году разморозили 570 млрд рублей инвесторов из России - Набиуллина

13:45 20.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 20 фев — РИА Новости Крым. В 2024 году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.

"Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллиона человек", — сообщила она.

После замораживания российских активов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал различные схемы по высвобождению средств.
"Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", — заключила Набиуллина.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе. В МИД РФ неоднократно предупреждали об ответе Москвы на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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РоссияНовостиЭльвира НабиуллинаЦентробанк РФЗаморозка активов РоссииЗамороженные российские активыЭкономикаДеньги
 
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