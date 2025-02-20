https://crimea.ria.ru/20250220/rossiya-smogla-vernut-570-milliardov-rubley-iz-zablokirovannykh-na-zapade-1144337953.html

Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе

Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе

В 2024 году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом со ссылкой на главу ЦБ... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:45

2025-02-20T13:45

2025-02-20T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 20 фев — РИА Новости Крым. В 2024 году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.После замораживания российских активов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал различные схемы по высвобождению средств. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе. В МИД РФ неоднократно предупреждали об ответе Москвы на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начала использовать замороженные иностранные активыКонфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, эльвира набиуллина, центробанк рф, заморозка активов россии, замороженные российские активы, экономика, деньги