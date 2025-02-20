Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе
На Западе в 2024 году разморозили 570 млрд рублей инвесторов из России - Набиуллина
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и банковские карты международных платежных систем VISA
СИМФЕРОПОЛЬ 20 фев — РИА Новости Крым. В 2024 году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, это коснулось порядка 1,5 миллиона граждан. Об этом со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.
"Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллиона человек", — сообщила она.
После замораживания российских активов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал различные схемы по высвобождению средств.
"Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", — заключила Набиуллина.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе. В МИД РФ неоднократно предупреждали об ответе Москвы на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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