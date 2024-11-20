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Россия начала использовать замороженные иностранные активы - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Россия начала использовать замороженные иностранные активы
Россия начала использовать замороженные иностранные активы - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Россия начала использовать замороженные иностранные активы
Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом заявил министр финансов РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T22:59
2024-11-20T22:59
антон силуанов
россия
замороженные активы россии
коллективный запад
новости
финансы
экономика
минфин россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА Новости.Министр пояснил, что речь идет о замороженных ресурсах западных инвесторов и компаний, доходы которых будут использованы по аналогии с тем, как действует Запад в отношении российских активов.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД отметили, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковШирокий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам РоссииОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах
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антон силуанов, россия, замороженные активы россии, коллективный запад, новости, финансы, экономика, минфин россии
Россия начала использовать замороженные иностранные активы

Силуанов: Россия начала использовать замороженные активы западных компаний

22:59 20.11.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро разного достоинства.
Купюры евро разного достоинства. - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА Новости.
"Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона", - сказал он на канале "Россия 1".
Министр пояснил, что речь идет о замороженных ресурсах западных инвесторов и компаний, доходы которых будут использованы по аналогии с тем, как действует Запад в отношении российских активов.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В МИД отметили, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.
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Антон СилуановРоссияЗамороженные активы РоссииКоллективный ЗападНовостиФинансыЭкономикаМинфин России
 
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