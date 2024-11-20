https://crimea.ria.ru/20241120/rossiya-nachala-ispolzovat-zamorozhennye-inostrannye-aktivy--1142014638.html
Россия начала использовать замороженные иностранные активы
Россия начала использовать замороженные иностранные активы - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Россия начала использовать замороженные иностранные активы
Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом заявил министр финансов РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T22:59
2024-11-20T22:59
2024-11-20T22:59
антон силуанов
россия
замороженные активы россии
коллективный запад
новости
финансы
экономика
минфин россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/16/1114661691_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_c5c0b8724bfc8c78750b6cd52acf58a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА Новости.Министр пояснил, что речь идет о замороженных ресурсах западных инвесторов и компаний, доходы которых будут использованы по аналогии с тем, как действует Запад в отношении российских активов.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД отметили, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковШирокий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам РоссииОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/16/1114661691_165:0:2836:2003_1920x0_80_0_0_10ad2803d4a82f3d5a6d64146f3641b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, россия, замороженные активы россии, коллективный запад, новости, финансы, экономика, минфин россии
Россия начала использовать замороженные иностранные активы
Силуанов: Россия начала использовать замороженные активы западных компаний